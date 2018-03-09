Il comitato di valutazione dell'offerta di trasporto nell'Île-de-France pubblica il suo primo rapporto

Membri del comitato di valutazione dell'offerta di trasporto nell'Île-de-France:

Jean-Paul Bailly , ex presidente e amministratore delegato della RATP ed ex presidente del gruppo La Poste, che presiede il comitato

Yves Ramette , ex CEO di SNCF Réseau Île-de-France ed ex Vice CEO di RATP

, ex CEO di SNCF Réseau Île-de-France ed ex Vice CEO di RATP Yves Crozet , professore all'Università di Lione ed ex direttore del Laboratoire Aménagement Economie Transports (LAET)

, professore all'Università di Lione ed ex direttore del Laboratoire Aménagement Economie Transports (LAET) Marc Pélissier, Presidente dell'Associazione degli utenti dei trasporti FNAUT Île-de-France.

Trasparenza, valutazione d'impatto, lezioni, spiegazioni dell'approccio desiderato del lavoro in poche parole dai membri del comitato:

La cultura della valutazione è poco sviluppata in Francia. E, in effetti, è proprio a un esercizio di valutazione senza precedenti che il Presidente della Regione Île-de-France ci ha invitato: misurare, anno dopo anno, l'impatto delle varie e molto varie novità dell'anno nel campo del trasporto pubblico.

Per condurre questo esercizio piuttosto innovativo, ci è sembrato importante non limitarci ad un approccio globale che includa statistiche generali spesso abbastanza note, ma non molto omogenee e che necessariamente variano in modo non significativo da un anno all'altro. Inoltre, ci è sembrato essenziale avere un approccio specifico, operazione per operazione, cercando di riunire tutti i dati rilevanti, limitandoci ai fatti senza esprimere giudizi.

Il lettore troverà, in tutta trasparenza, una miniera di informazioni spesso sconosciute per meglio apprezzare l'impatto e la rilevanza delle varie operazioni. Questi documenti contengono ancora alcune imperfezioni o lacune che cercheremo di correggere anno dopo anno. Con la sua diversità e la sua natura sfaccettata, questo documento consente di comprendere le difficoltà dell'esercizio.

Il primo è il tempo che intercorre tra la prima approvazione e la messa in servizio, che spesso supera i dieci anni, anche per operazioni modeste. La messa in servizio stessa è distribuita su diversi anni. Si tratta di scadenze che superano di gran lunga le scadenze politiche.

Il secondo deriva dalla diversità, dall'eterogeneità e dalla simultaneità, normale e persino auspicabile, delle operazioni: nuove infrastrutture, ristrutturazione della rete, nuovi orari operativi, ammodernamento delle stazioni, intermodalità, rinnovo del materiale rotabile, decisioni tariffarie, ecc. Gli impatti stessi sono molto diversi: numero di passeggeri interessati, risparmio di tempo, comfort e sicurezza, trasferimenti modali, impatti sul rumore e sull'inquinamento, vantaggi economici, ecc. Qualsiasi aggregazione è impossibile, la valutazione complessiva è difficile.

I nessi causali sono molteplici e quindi difficili da stabilire. È praticamente impossibile, se vogliamo rimanere oggettivi e attenerci ai fatti, collegare direttamente una causa e un effetto, poiché i fattori, compresi quelli esterni a un'operazione, sono molteplici e interdipendenti. In particolare, i trasferimenti modali, uno dei principali obiettivi della politica di sviluppo e miglioramento dei trasporti pubblici, sono difficili da misurare, soprattutto a breve termine, a causa dei ramp-up molto graduali, dei lenti cambiamenti nelle abitudini e dell'evoluzione dell'urbanizzazione. Di conseguenza, spesso appaiono come modesti e deludenti.