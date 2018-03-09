Il comitato di valutazione dell'offerta di trasporto nell'Île-de-France pubblica il suo primo rapporto
Questo comitato, composto da Jean-Paul Bailly, Yves Ramette, Yves Crozet e Marc Pélissier, è stato creato nel 2017 per valutare la portata e l'impatto delle misure attuate da Île-de-France Mobilités volte a:
- sviluppare la rete di trasporti pubblici nella regione Ile-de-France,
- aumentare l'offerta di trasporto sulle reti esistenti
- e migliorare la qualità del servizio offerto.
Per questa prima edizione, il comitato composto da esperti indipendenti ha affrontato 12 misure che sono state implementate nel 2016 (messa in servizio del tram 6, implementazione delle nuove metropolitane della linea 9, implementazione del pacchetto tutte le zone, ecc.) concentrandosi sulle loro condizioni di attuazione, sulla loro efficacia e sui loro impatti.
Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités: "Volevo che Île-de-France Mobilités implementasse un approccio innovativo per valutare la nostra politica di miglioramento del trasporto pubblico da parte di esperti indipendenti. I residenti dell'Ile-de-France devono sapere esattamente per cosa stanno pagando e i risultati concreti degli investimenti effettuati. Sono quindi molto orgoglioso che siamo pionieri in questo campo, perché questo approccio è essenziale per riferire sulla nostra azione con i residenti dell'Ile-de-France e per aiutarci a orientare meglio le nostre scelte di investimento, concentrandoci soprattutto su una politica di risultati".
La prima relazione di questa commissione riguarda l'anno 2016. È stato stabilito in collaborazione con i team di Île-de-France Mobilités, che hanno messo a disposizione i dati necessari per questo lavoro.
La relazione si articola in due parti:
- Il primo presenta una visione globale degli sviluppi del 2016 in termini di offerta e qualità del servizio.
- Il secondo si basa su un'analisi multicriterio di dodici misure commissionate nel 2016. Queste misure, selezionate dalla commissione, sono di vario tipo: messa in servizio di nuove infrastrutture, modifiche al servizio delle linee ferroviarie, metropolitane o di autobus, rinnovo del materiale rotabile o miglioramento delle condizioni di intermodalità.
Il Comitato conclude che ci sono tre lezioni principali:
- Le operazioni modeste sono le più efficienti, spesso con un buon rapporto tra i loro impatti positivi e i loro costi.
- Il rinnovo del materiale rotabile ha un carattere strutturante.
- Infine, in generale, occorre garantire un equilibrio tra i tipi di misure. Ciò è particolarmente necessario, tra le operazioni di strutturazione e quelle di miglioramento della vita quotidiana.
Membri del comitato di valutazione dell'offerta di trasporto nell'Île-de-France:
- Jean-Paul Bailly, ex presidente e amministratore delegato della RATP ed ex presidente del gruppo La Poste, che presiede il comitato
- Yves Ramette, ex CEO di SNCF Réseau Île-de-France ed ex Vice CEO di RATP
- Yves Crozet, professore all'Università di Lione ed ex direttore del Laboratoire Aménagement Economie Transports (LAET)
- Marc Pélissier, Presidente dell'Associazione degli utenti dei trasporti FNAUT Île-de-France.
Trasparenza, valutazione d'impatto, lezioni, spiegazioni dell'approccio desiderato del lavoro in poche parole dai membri del comitato:
La cultura della valutazione è poco sviluppata in Francia. E, in effetti, è proprio a un esercizio di valutazione senza precedenti che il Presidente della Regione Île-de-France ci ha invitato: misurare, anno dopo anno, l'impatto delle varie e molto varie novità dell'anno nel campo del trasporto pubblico.
Per condurre questo esercizio piuttosto innovativo, ci è sembrato importante non limitarci ad un approccio globale che includa statistiche generali spesso abbastanza note, ma non molto omogenee e che necessariamente variano in modo non significativo da un anno all'altro. Inoltre, ci è sembrato essenziale avere un approccio specifico, operazione per operazione, cercando di riunire tutti i dati rilevanti, limitandoci ai fatti senza esprimere giudizi.
Il lettore troverà, in tutta trasparenza, una miniera di informazioni spesso sconosciute per meglio apprezzare l'impatto e la rilevanza delle varie operazioni. Questi documenti contengono ancora alcune imperfezioni o lacune che cercheremo di correggere anno dopo anno. Con la sua diversità e la sua natura sfaccettata, questo documento consente di comprendere le difficoltà dell'esercizio.
- Il primo è il tempo che intercorre tra la prima approvazione e la messa in servizio, che spesso supera i dieci anni, anche per operazioni modeste. La messa in servizio stessa è distribuita su diversi anni. Si tratta di scadenze che superano di gran lunga le scadenze politiche.
- Il secondo deriva dalla diversità, dall'eterogeneità e dalla simultaneità, normale e persino auspicabile, delle operazioni: nuove infrastrutture, ristrutturazione della rete, nuovi orari operativi, ammodernamento delle stazioni, intermodalità, rinnovo del materiale rotabile, decisioni tariffarie, ecc. Gli impatti stessi sono molto diversi: numero di passeggeri interessati, risparmio di tempo, comfort e sicurezza, trasferimenti modali, impatti sul rumore e sull'inquinamento, vantaggi economici, ecc. Qualsiasi aggregazione è impossibile, la valutazione complessiva è difficile.
I nessi causali sono molteplici e quindi difficili da stabilire. È praticamente impossibile, se vogliamo rimanere oggettivi e attenerci ai fatti, collegare direttamente una causa e un effetto, poiché i fattori, compresi quelli esterni a un'operazione, sono molteplici e interdipendenti. In particolare, i trasferimenti modali, uno dei principali obiettivi della politica di sviluppo e miglioramento dei trasporti pubblici, sono difficili da misurare, soprattutto a breve termine, a causa dei ramp-up molto graduali, dei lenti cambiamenti nelle abitudini e dell'evoluzione dell'urbanizzazione. Di conseguenza, spesso appaiono come modesti e deludenti.