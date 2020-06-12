Comitato di valutazione per il miglioramento dell'offerta di trasporto nell'Île-de-France per l'anno 2018
Istituito nel 2016 da Valérie Pécresse in qualità di presidente di Île-de-France Mobilités, questo comitato indipendente di esperti mira a valutare la portata e l'impatto delle misure attuate da Île-de-France Mobilités.
Questo comitato è presieduto da Jean-Paul Bailly, ex presidente e amministratore delegato di RATP ed ex presidente del gruppo La Poste. Riunisce:
- Yves Crozet, professore emerito a Sciences-Po Lyon ed ex direttore del Laboratoire Aménagement Économie Transports (LAET),
- Marc Pélissier, Presidente dell'Associazione degli utenti dei trasporti FNAUT Île-de-France,
- Yves Ramette, ex amministratore delegato di SNCF Réseau Île-de-France ed ex vicedirettore generale di RATP.
Ad oggi, la commissione ha prodotto tre relazioni, una all'anno, per gli anni 2016, 2017 e 2018. Queste relazioni affrontano diversi approcci:
- Una panoramica generale annuale dell'evoluzione del trasporto pubblico nell'Île-de-France: evoluzione dell'offerta, del traffico e della qualità del servizio in tutta la rete Ile-de-France, avanzamento dei lavori e dei progetti, elementi sul costo e sul finanziamento dei trasporti, ecc.
- una valutazione dettagliata di una selezione di misure emblematiche, attuate o completate ogni anno,
- Un'analisi complementare delle misure presentate nella precedente relazione di valutazione e per le quali sono disponibili dati aggiornati.
La relazione 2018 si concentra sulle seguenti misure:
- Investimenti per migliorare il funzionamento della RER D sud,
- Il sistema di incentivi per il carpooling tramite una piattaforma di networking,
- La sperimentazione di navette autonome in due tipi molto diversi di ambienti urbani,
- La politica di parcheggio delle biciclette alla stazione ("Véligo"),
- Lo sviluppo di corsie dedicate agli autobus sulle autostrade dell'Ile-de-France.