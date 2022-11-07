Mobility Partner Committee: registrati
Sei interessato al trasporto pubblico nella regione Ile-de-France e vuoi dare la tua opinione sulla sua evoluzione? Île de France Mobilités propone a due utenti dei trasporti dell'Ile-de-France di aderire al Comitato dei partner della mobilità, composto anche da rappresentanti di sindacati, datori di lavoro, associazioni di utenti e funzionari eletti locali.
Cos'è il Comitato dei partner per la mobilità?
Il Mobility Partners Committee è un organo consultivo che, da vent'anni, promuove il dialogo tra le parti interessate della mobilità e porta a tutti una migliore comprensione reciproca delle sfide del settore.
Il Comitato dei partner della mobilità viene consultato prima di ogni consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités per esprimere un parere sui temi all'ordine del giorno.
Come entrare a far parte del Comitato dei Partner per la Mobilità?
Se desideri diventare membro di questo organismo, invia la tua candidatura (una lettera di presentazione e un CV) al seguente indirizzo: [email protected]
L'estrazione casuale sarà tra le domande complete.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 17 ottobre 2025.
Un impegno (reale)
Diventando membro del Comitato dei Partner, accetti di partecipare a tutte le sessioni, sia faccia a faccia che a distanza. Il Comitato si riunisce circa 6 volte l'anno, durante il giorno e le riunioni durano da 2 a 3 ore. Il mandato è di 3 anni non rinnovabile.
Ti impegni inoltre a rispettare la riservatezza dei fascicoli e dei dibattiti.
La funzione di membro del Comitato dei partner della mobilità, come qualsiasi altra funzione di membro di un organismo Île-de-France Mobilités, non è retribuita e non è soggetta ad alcuna spesa.
Non esitate a candidarvi per questa grande avventura nel mondo dei trasporti.