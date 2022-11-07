Mobility Partner Committee: registrati

Un impegno (reale)

Diventando membro del Comitato dei Partner, accetti di partecipare a tutte le sessioni, sia faccia a faccia che a distanza. Il Comitato si riunisce circa 6 volte l'anno, durante il giorno e le riunioni durano da 2 a 3 ore. Il mandato è di 3 anni non rinnovabile.

Ti impegni inoltre a rispettare la riservatezza dei fascicoli e dei dibattiti.

La funzione di membro del Comitato dei partner della mobilità, come qualsiasi altra funzione di membro di un organismo Île-de-France Mobilités, non è retribuita e non è soggetta ad alcuna spesa.

Non esitate a candidarvi per questa grande avventura nel mondo dei trasporti.