Come vengono finanziati i vostri trasporti pubblici?

Nel 2022, la vendita di abbonamenti e biglietti corrispondeva al 33% del budget totale di Île-de-France Mobilités. Infatti, è soprattutto grazie all'investimento di diversi attori che la rete regionale trova il suo equilibrio finanziario.

Aziende dell'Ile-de-France: 48%

Le aziende con più di 10 dipendenti situate nell'Île-de-France sono i principali contributori e rappresentano il 48% del finanziamento totale di Île-de-France Mobilités. In che modo partecipano al funzionamento della rete? È attraverso:

Il pagamento della mobilità : un contributo dovuto dai datori di lavoro privati e pubblici per finanziare i servizi di trasporto e mobilità

: un contributo dovuto dai datori di lavoro privati e pubblici per finanziare i servizi di trasporto e mobilità Rimborso : i datori di lavoro sono obbligati a rimborsare fino al 50% dei biglietti di trasporto dei loro dipendenti e possono arrivare fino al 75%.

Viaggiatori: 33%

I passeggeri sono la seconda fonte di finanziamento per il trasporto pubblico nella regione Ile-de-France attraverso l'acquisto di vari abbonamenti (Navigo annuale e mensile e Imagine R) e biglietti T+. Consentono di finanziare la rete fino al 33%.

Concorsi pubblici: 15%

Cosa sono i "concorsi pubblici"? Si tratta di aiuti finanziari concessi sotto forma di contributi, azioni sociali, donazioni, compensazioni o sovvenzioni da parte di istituzioni pubbliche. Ma di chi stiamo parlando? Dalla Regione, dalla città di Parigi e dai dipartimenti. Insieme, contribuiscono al 15% del bilancio annuale.