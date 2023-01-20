Come vengono finanziati i vostri trasporti pubblici?
Affinché la rete sia operativa, Île-de-France Mobilités stipula contratti con società di trasporto con nomi familiari (come SNCF, RATP, Lacroix Savac, Transdev o Keolis), pagati per garantire la manutenzione, l'esercizio e l'ammodernamento delle linee, nonché la sicurezza dei passeggeri e l'implementazione dei vari servizi nelle stazioni.
Questi contratti operativi rappresentano le spese annuali per il corretto funzionamento e l'evoluzione della rete. Nel 2022 ammontavano a 10,485 miliardi di euro.
Nel 2022, la vendita di abbonamenti e biglietti corrispondeva al 33% del budget totale di Île-de-France Mobilités. Infatti, è soprattutto grazie all'investimento di diversi attori che la rete regionale trova il suo equilibrio finanziario.
Aziende dell'Ile-de-France: 48%
Le aziende con più di 10 dipendenti situate nell'Île-de-France sono i principali contributori e rappresentano il 48% del finanziamento totale di Île-de-France Mobilités. In che modo partecipano al funzionamento della rete? È attraverso:
- Il pagamento della mobilità : un contributo dovuto dai datori di lavoro privati e pubblici per finanziare i servizi di trasporto e mobilità
- Rimborso : i datori di lavoro sono obbligati a rimborsare fino al 50% dei biglietti di trasporto dei loro dipendenti e possono arrivare fino al 75%.
Viaggiatori: 33%
I passeggeri sono la seconda fonte di finanziamento per il trasporto pubblico nella regione Ile-de-France attraverso l'acquisto di vari abbonamenti (Navigo annuale e mensile e Imagine R) e biglietti T+. Consentono di finanziare la rete fino al 33%.
Concorsi pubblici: 15%
Cosa sono i "concorsi pubblici"? Si tratta di aiuti finanziari concessi sotto forma di contributi, azioni sociali, donazioni, compensazioni o sovvenzioni da parte di istituzioni pubbliche. Ma di chi stiamo parlando? Dalla Regione, dalla città di Parigi e dai dipartimenti. Insieme, contribuiscono al 15% del bilancio annuale.
Ripartizione dei finanziamenti per i concorsi pubblici
Stato: 2%
Lo Stato sovvenziona il trasporto pubblico attraverso aiuti e sovvenzioni di equilibrio che corrispondono al 2% del bilancio di Île-de-France Mobilités.
Il resto: 2%
Una parte finale, circa il 2%, proviene dalle entrate generate dagli annunci pubblicitari che vedi visualizzati sui binari, nei tuoi trasporti o alle fermate degli autobus, biglietti e tasse varie.
Il finanziamento, pietra angolare del ruolo sociale dei trasporti
È questo ecosistema plurale di finanziamento che consente alla rete di modernizzarsi ogni anno, di guadagnare precisione e di muoversi verso energie e materiali più sostenibili.
Un ecosistema che offre anche l'opportunità a Île-de-France Mobilités di offrire tariffe preferenziali e aiuti finanziari (come il pacchetto Navigo Solidarity, il pacchetto gratuito Jeunes en Insertion o le tariffe ridotte dei biglietti singoli, ad esempio) dando così accesso al maggior numero possibile di persone ai trasporti pubblici.
Il vero costo di un abbonamento mensile Navigo
Allo stesso modo, questo finanziamento consente a tutti i viaggiatori di pagare solo una parte del loro biglietto di trasporto. In effetti, il costo reale del Navigo Pass mensile, senza aiuti, sussidi o finanziamenti esterni se non quello dell'utente, sarebbe di 252 euro invece degli 84,10 euro / mese fatturati ai residenti dell'Ile-de-France.
Il finanziamento dei trasporti è quindi una pietra angolare della visione dei trasporti di Île-de-France Mobilités. Mobilità equa, accessibile e, soprattutto, scalabile.