Partecipare alla consultazione per lo sviluppo del Pôle Gare de Noisy-le-Sec
Un hub di stazione più grande, più confortevole e accessibile, con spazi pubblici più accoglienti
Il progetto di sviluppo del polo della stazione deve consentire di:
- ampliare la stazione, con un nuovo fabbricato viaggiatori, una hall, due piazzali e una passerella adattata alle esigenze dei passeggeri;
- migliorare i collegamenti tra i diversi modi di trasporto (treno, tram, autobus, automobile, bicicletta e pedoni);
- aprire la stazione alla città e sostenerne lo sviluppo;
Puoi scoprire in dettaglio gli obiettivi del progetto, gli orientamenti previsti e dare la tua opinione sul sito web del progetto.
Una consultazione aperta a tutti per informarsi ed esprimersi
Île-de-France Mobilités, la Regione Île-de-France, l'ente pubblico territoriale Est Ensemble, la città di Noisy-le-Sec, il dipartimento Seine-Saint-Denis e SNCF invitano gli utenti, gli abitanti del territorio e tutte le parti interessate a partecipare alla consultazione per lo sviluppo del polo della stazione di Noisy-le-Sec. Diversi punti salienti sono organizzati per esprimerti:
Due incontri passeggeri sul piazzale della stazione di Noisy-le-Sec
- Giovedì 28 marzo, dalle 17 alle 19
- Giovedì 18 aprile, dalle 8 alle 10
Un incontro pubblico
- Martedì 9 aprile alle 19, presso il Centre Gérard-Philipe, 115 rue Jean Jaurès a Noisy-le-Sec
Una passeggiata-laboratorio
- Sabato 13 aprile, dalle 10:00 alle 12:00, alla stazione di Noisy-le-Sec (per iscriversi: https://reamenagement-gare-noisylesec.iledefrance-mobilites.fr/rendez-vous/un-atelier-sous-forme-de-balade/)
Sono inoltre disponibili altri mezzi di informazione e di espressione per raccogliere l'opinione di tutti:
- un coupon T prepagato, che potete trovare nella brochure del progetto, distribuita su tutto il territorio
- Il sito web per scoprire il progetto e dare la sua opinione.
Per scoprire il progetto in dettaglio, vedere il suo percorso o lasciare una recensione, visita il sito web del progetto.