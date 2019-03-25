Partecipare alla consultazione per lo sviluppo del Pôle Gare de Noisy-le-Sec

Un hub di stazione più grande, più confortevole e accessibile, con spazi pubblici più accoglienti

Il progetto di sviluppo del polo della stazione deve consentire di:

  • ampliare la stazione, con un nuovo fabbricato viaggiatori, una hall, due piazzali e una passerella adattata alle esigenze dei passeggeri;
  • migliorare i collegamenti tra i diversi modi di trasporto (treno, tram, autobus, automobile, bicicletta e pedoni);
  • aprire la stazione alla città e sostenerne lo sviluppo;

Puoi scoprire in dettaglio gli obiettivi del progetto, gli orientamenti previsti e dare la tua opinione sul sito web del progetto.

Una consultazione aperta a tutti per informarsi ed esprimersi

Île-de-France Mobilités, la Regione Île-de-France, l'ente pubblico territoriale Est Ensemble, la città di Noisy-le-Sec, il dipartimento Seine-Saint-Denis e SNCF invitano gli utenti, gli abitanti del territorio e tutte le parti interessate a partecipare alla consultazione per lo sviluppo del polo della stazione di Noisy-le-Sec. Diversi punti salienti sono organizzati per esprimerti:

Due incontri passeggeri sul piazzale della stazione di Noisy-le-Sec

  • Giovedì 28 marzo, dalle 17 alle 19
  • Giovedì 18 aprile, dalle 8 alle 10

Un incontro pubblico

  • Martedì 9 aprile alle 19, presso il Centre Gérard-Philipe, 115 rue Jean Jaurès a Noisy-le-Sec

Una passeggiata-laboratorio

Sono inoltre disponibili altri mezzi di informazione e di espressione per raccogliere l'opinione di tutti:

  • un coupon T prepagato, che potete trovare nella brochure del progetto, distribuita su tutto il territorio
  • Il sito web per scoprire il progetto e dare la sua opinione.

Per scoprire il progetto in dettaglio, vedere il suo percorso o lasciare una recensione, visita il sito web del progetto.

Infografica: Loghi dei finanziatori della stazione di Noisy-le-Sec
