Consultazione sul progetto di riqualificazione della stazione di Mantes-la-Jolie e creazione di un autobus sul proprio sito
Sostenere lo sviluppo del Mantois e l'arrivo del prolungamento della linea E del treno-rer
Per accompagnare l'arrivo dell'estensione della RER E e i vari progetti di sviluppo urbano previsti sul territorio di Le Mantois, Île-de-France Mobilités, la Regione Île-de-France, il Dipartimento degli Yvelines e la comunità urbana Grand Paris Seine & Oise prevedono di creare un autobus dedicato e di riqualificare la stazione di Mantes-la-Jolie.
Questo nuovo collegamento veloce e regolare che serve il polo della stazione di Mantes-la-Jolie, il quartiere Val Fourré, il futuro eco-distretto fluviale e Rosny-sur-Seine, contribuirà a migliorare le condizioni di viaggio per i passeggeri.
Al fine di facilitare la coesistenza delle diverse modalità di viaggio (pedoni, biciclette, trasporti pubblici, automobili) e di accogliere l'aumento del numero di passeggeri all'orizzonte dell'estensione della RER E verso ovest, si prevede inoltre di riqualificare l'intero polo della stazione di Mantes-la-Jolie.
Come partecipare?
Venerdì, Giugno 3, 2016
dalle 12:30 alle 15:30
Incontro al Mercato
da Val Fourré a Mantes-la-Jolie
Martedì, Giugno 7, 2016
dalle 17 alle 19
Incontri con i viaggiatori all'uscita
dalla stazione ferroviaria di Mantes-la-Jolie
Martedì, Giugno 14, 2016
ore 20:30
Incontro pubblico
presso l'agorà di Mantes-la-Jolie (sala A)
254, Boulevard du Maréchal Juin
Lunedì, Giugno 20, 2016
dalle 12h alle 14h
Workshop con gli utenti del polo della stazione
presso il Centro Acquatico Aquasport di Mantes-la-Ville
1, rue Jean Jaouen (registrati su http://www.bus-pole-mantois.fr)
Altri mezzi di partecipazione sono inoltre messi a disposizione del pubblico, che può:
- Pubblica la tua opinione sul sito web del progetto dove puoi trovare la maggior parte delle informazioni sul progetto
- compilare il coupon staccabile allegato al documento informativo e inviarlo senza affrancatura, tra il 30 maggio e il 1° luglio 2016.
Anche gli attori economici e sociali saranno particolarmente sollecitati nel contesto di un incontro che consentirà loro di esprimersi sulle condizioni di trasporto dei loro clienti, dipendenti o utenti. I documenti informativi sono disponibili anche presso i municipi.