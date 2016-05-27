Consultazione sul progetto di riqualificazione della stazione di Mantes-la-Jolie e creazione di un autobus sul proprio sito

Sostenere lo sviluppo del Mantois e l'arrivo del prolungamento della linea E del treno-rer

Per accompagnare l'arrivo dell'estensione della RER E e i vari progetti di sviluppo urbano previsti sul territorio di Le Mantois, Île-de-France Mobilités, la Regione Île-de-France, il Dipartimento degli Yvelines e la comunità urbana Grand Paris Seine & Oise prevedono di creare un autobus dedicato e di riqualificare la stazione di Mantes-la-Jolie.

Questo nuovo collegamento veloce e regolare che serve il polo della stazione di Mantes-la-Jolie, il quartiere Val Fourré, il futuro eco-distretto fluviale e Rosny-sur-Seine, contribuirà a migliorare le condizioni di viaggio per i passeggeri.

Al fine di facilitare la coesistenza delle diverse modalità di viaggio (pedoni, biciclette, trasporti pubblici, automobili) e di accogliere l'aumento del numero di passeggeri all'orizzonte dell'estensione della RER E verso ovest, si prevede inoltre di riqualificare l'intero polo della stazione di Mantes-la-Jolie.