Conclusioni dello studio condotto sulla fattibilità del trasporto pubblico gratuito nell'Île-de-France, il suo finanziamento e la politica dei prezzi

Nessuna fonte alternativa di finanziamento sembra praticabile per compensare la perdita di tale importo, che rappresenterebbe un aumento della tassazione di € 500 in media all'anno e per famiglia nella regione di Parigi, anche se è necessario spendere di più ogni anno per aumentare l'offerta di trasporto per soddisfare le esigenze: rafforzamento dell'offerta di autobus, estensione delle linee del tram e della metropolitana, apertura delle linee 15, 16, 17 e 18 della metropolitana Ile-de-France e delle linee tranviarie 9, 10, 12 e 13, estensione della RER E ....

Nel caso di un aumento del pagamento dei trasporti, a carico dei datori di lavoro, gli effetti macroeconomici sarebbero, secondo una valutazione effettuata dalla Direzione generale del Tesoro, recessivi nel medio e lungo periodo, con la distruzione di 30.000 posti di lavoro e la perdita di 0,7 punti di PIL regionale (poco più di 4 miliardi di euro). Nel caso dei pedaggi urbani automobilistici, sarebbero necessari livelli particolarmente elevati per generare tali entrate: ad esempio, un pedaggio del cordone intorno a Parigi, al di fuori della tangenziale, pari a 8 euro nelle ore di punta e 5 euro nelle ore non di punta, genererebbe meno di 400 milioni di euro di entrate annuali. Un pedaggio su un perimetro più ampio e a un livello più elevato sarebbe altamente iniquo, gravando pesantemente sulle famiglie a basso reddito dipendenti dall'automobile.

Il trasporto gratuito comporterebbe quindi un rischio significativo di impoverimento dei trasporti pubblici e di deterioramento della qualità del servizio, poiché i miglioramenti dell'offerta o anche la sua semplice manutenzione non possono più essere finanziati.