Apertura alla concorrenza delle linee tranviarie nell'Île-de-France: aperte le iscrizioni per le audizioni di ottobre 2025

Île-de-France Mobilités, l'autorità dei trasporti dell'Île-de-France, organizza audizioni aperte a tutti gli operatori dei trasporti, nell'ambito dell'apertura alla concorrenza delle linee tranviarie (attualmente gestite da EPIC RATP).

Linee messe in concorrenza

A questo biglietto, Ile-de-France Mobilités sta ampliando il perimetro di riflessione per includere le linee T9, T10 e C1 Cable gestite rispettivamente da Keolis, RATP CAP Île-de-France e Transdev.

Questo perimetro rappresenta fino ad oggi:

10 linee di tram

12 siti di manutenzione e stoccaggio (di cui 1 in costruzione)

200+ stazioni

294 treni

14,8 milioni di chilometri commerciali previsti nel 2025

352 milioni di viaggi nel 2024.

Il cavo 1, anch'esso mezzo di trasporto guidato, potrebbe integrare uno dei perimetri di concessione previsti. Alla messa in servizio, avrà 5 stazioni ed è dotato di 105 cabine.

Queste informazioni saranno utilizzate per preparare i bandi di gara che saranno lanciati.

Riflessioni degli operatori

Gli operatori dovranno presentare le loro prime riflessioni su:

le sfide della concorrenza per le concessioni delle linee tranviarie e la loro gestione in relazione agli scenari di aggiudicazione;

le procedure che devono essere fornite da Île-de-France Mobilités per limitare o eliminare le barriere all'ingresso;

le sfide della transizione operativa e della continuità del servizio, in particolare per quanto riguarda i sistemi informativi;

eventuali raccomandazioni derivanti dall'esperienza acquisita dall'operatore nell'ambito di gare d'appalto e/o gestione di linee tranviarie nelle principali città europee o internazionali;

le sfide della manutenzione ordinaria e patrimoniale del materiale rotabile e delle infrastrutture in una logica di qualità del servizio, ottimizzazione delle risorse e sostenibilità del patrimonio.

Svolgimento delle audizioni

Le audizioni si svolgeranno provvisoriamente nelle settimane del 13 e 20 ottobre 2025 in videoconferenza o nei locali di Ile-de-France Mobilités (Parigi 9° arrondissement).

Le date e gli orari definitivi saranno comunicati successivamente agli operatori di trasporto pre-registrati.

A seguito della loro pre-registrazione, prima della data indicata nel presente avviso, gli operatori riceveranno un file e un elenco di domande a cui dovranno inviare le risposte secondo le modalità loro indicate.

Île-de-France Mobilités desidera organizzare uno scambio incentrato principalmente sugli scenari di aggiudicazione individuati sui quali desidera raccogliere l'opinione del mercato in senso lato e in particolare quella degli operatori economici attivi nei contratti di servizio di trasporto passeggeri.

Il presente avviso non è quindi un bando di gara, ma una misura pubblicitaria relativa a una procedura di approvvigionamento che riguarda principalmente tale questione.

Applicazione

Gli operatori di trasporto interessati sono invitati a registrarsi fino al 24 settembre compreso inviando una mail al seguente indirizzo: [email protected] specificando le seguenti informazioni: Nome dell'azienda / Contatto (Nome) / Numero di telefono / Indirizzo e-mail.