Apertura alla concorrenza delle linee tranviarie nell'Île-de-France: aperte le iscrizioni per le audizioni di ottobre 2025
Île-de-France Mobilités, l'autorità dei trasporti dell'Île-de-France, organizza audizioni aperte a tutti gli operatori dei trasporti, nell'ambito dell'apertura alla concorrenza delle linee tranviarie (attualmente gestite da EPIC RATP).
Linee messe in concorrenza
A questo biglietto, Ile-de-France Mobilités sta ampliando il perimetro di riflessione per includere le linee T9, T10 e C1 Cable gestite rispettivamente da Keolis, RATP CAP Île-de-France e Transdev.
Questo perimetro rappresenta fino ad oggi:
- 10 linee di tram
- 12 siti di manutenzione e stoccaggio (di cui 1 in costruzione)
- 200+ stazioni
- 294 treni
- 14,8 milioni di chilometri commerciali previsti nel 2025
- 352 milioni di viaggi nel 2024.
Il cavo 1, anch'esso mezzo di trasporto guidato, potrebbe integrare uno dei perimetri di concessione previsti. Alla messa in servizio, avrà 5 stazioni ed è dotato di 105 cabine.
Queste informazioni saranno utilizzate per preparare i bandi di gara che saranno lanciati.
Riflessioni degli operatori
Gli operatori dovranno presentare le loro prime riflessioni su:
- le sfide della concorrenza per le concessioni delle linee tranviarie e la loro gestione in relazione agli scenari di aggiudicazione;
- le procedure che devono essere fornite da Île-de-France Mobilités per limitare o eliminare le barriere all'ingresso;
- le sfide della transizione operativa e della continuità del servizio, in particolare per quanto riguarda i sistemi informativi;
- eventuali raccomandazioni derivanti dall'esperienza acquisita dall'operatore nell'ambito di gare d'appalto e/o gestione di linee tranviarie nelle principali città europee o internazionali;
- le sfide della manutenzione ordinaria e patrimoniale del materiale rotabile e delle infrastrutture in una logica di qualità del servizio, ottimizzazione delle risorse e sostenibilità del patrimonio.
Svolgimento delle audizioni
Le audizioni si svolgeranno provvisoriamente nelle settimane del 13 e 20 ottobre 2025 in videoconferenza o nei locali di Ile-de-France Mobilités (Parigi 9° arrondissement).
Le date e gli orari definitivi saranno comunicati successivamente agli operatori di trasporto pre-registrati.
A seguito della loro pre-registrazione, prima della data indicata nel presente avviso, gli operatori riceveranno un file e un elenco di domande a cui dovranno inviare le risposte secondo le modalità loro indicate.
Île-de-France Mobilités desidera organizzare uno scambio incentrato principalmente sugli scenari di aggiudicazione individuati sui quali desidera raccogliere l'opinione del mercato in senso lato e in particolare quella degli operatori economici attivi nei contratti di servizio di trasporto passeggeri.
Il presente avviso non è quindi un bando di gara, ma una misura pubblicitaria relativa a una procedura di approvvigionamento che riguarda principalmente tale questione.
Applicazione
Gli operatori di trasporto interessati sono invitati a registrarsi fino al 24 settembre compreso inviando una mail al seguente indirizzo: [email protected] specificando le seguenti informazioni: Nome dell'azienda / Contatto (Nome) / Numero di telefono / Indirizzo e-mail.