Apertura alla concorrenza delle linee tranviarie nell'Île-de-France: aperte le iscrizioni per le audizioni di ottobre 2025

Un treno del tram T10, a Clamart. © Camille Le Floch - Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités, l'autorità dei trasporti dell'Île-de-France, organizza audizioni aperte a tutti gli operatori dei trasporti, nell'ambito dell'apertura alla concorrenza delle linee tranviarie (attualmente gestite da EPIC RATP).

Linee messe in concorrenza

A questo biglietto, Ile-de-France Mobilités sta ampliando il perimetro di riflessione per includere le linee T9, T10 e C1 Cable gestite rispettivamente da Keolis, RATP CAP Île-de-France e Transdev.

Questo perimetro rappresenta fino ad oggi:

  • 10 linee di tram
  • 12 siti di manutenzione e stoccaggio (di cui 1 in costruzione)
  • 200+ stazioni
  • 294 treni
  • 14,8 milioni di chilometri commerciali previsti nel 2025
  • 352 milioni di viaggi nel 2024.

Il cavo 1, anch'esso mezzo di trasporto guidato, potrebbe integrare uno dei perimetri di concessione previsti. Alla messa in servizio, avrà 5 stazioni ed è dotato di 105 cabine.

Queste informazioni saranno utilizzate per preparare i bandi di gara che saranno lanciati.

Riflessioni degli operatori

Gli operatori dovranno presentare le loro prime riflessioni su:

  • le sfide della concorrenza per le concessioni delle linee tranviarie e la loro gestione in relazione agli scenari di aggiudicazione;
  • le procedure che devono essere fornite da Île-de-France Mobilités per limitare o eliminare le barriere all'ingresso;
  • le sfide della transizione operativa e della continuità del servizio, in particolare per quanto riguarda i sistemi informativi;
  • eventuali raccomandazioni derivanti dall'esperienza acquisita dall'operatore nell'ambito di gare d'appalto e/o gestione di linee tranviarie nelle principali città europee o internazionali;
  • le sfide della manutenzione ordinaria e patrimoniale del materiale rotabile e delle infrastrutture in una logica di qualità del servizio, ottimizzazione delle risorse e sostenibilità del patrimonio.

Svolgimento delle audizioni

Le audizioni si svolgeranno provvisoriamente nelle settimane del 13 e 20 ottobre 2025 in videoconferenza o nei locali di Ile-de-France Mobilités (Parigi 9° arrondissement).

Le date e gli orari definitivi saranno comunicati successivamente agli operatori di trasporto pre-registrati.

A seguito della loro pre-registrazione, prima della data indicata nel presente avviso, gli operatori riceveranno un file e un elenco di domande a cui dovranno inviare le risposte secondo le modalità loro indicate.

Île-de-France Mobilités desidera organizzare uno scambio incentrato principalmente sugli scenari di aggiudicazione individuati sui quali desidera raccogliere l'opinione del mercato in senso lato e in particolare quella degli operatori economici attivi nei contratti di servizio di trasporto passeggeri.

Il presente avviso non è quindi un bando di gara, ma una misura pubblicitaria relativa a una procedura di approvvigionamento che riguarda principalmente tale questione.

Applicazione

Gli operatori di trasporto interessati sono invitati a registrarsi fino al 24 settembre compreso inviando una mail al seguente indirizzo: [email protected] specificando le seguenti informazioni: Nome dell'azienda / Contatto (Nome) / Numero di telefono / Indirizzo e-mail.