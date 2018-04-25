Decisioni del Consiglio di Île-de-France Mobilités – 24 aprile 2018
32 treni Dualis ordinati per i futuri tram espressi 12 e 13
Île-de-France Mobilités ha appena votato per l'acquisto di 32 nuovi convogli DUALIS per un importo di 208 milioni di euro. Questi nuovi treni, progettati per collegare senza soluzione di continuità le linee ferroviarie esistenti con nuove sezioni nel centro della città, saranno utilizzati su due linee future attualmente in costruzione, la linea 12 Express che attraverserà l'Essonne tra Massy ed Evry e la linea 13 Express negli Yvelines tra Saint-Germain-en-Laye e Saint-Cyr-L'Ecole.
Questi treni, progettati e prodotti in Francia da Alstom, sono attualmente in funzione sul Tram 11 Express e saranno impiegati il prossimo anno sul nuovo ramo del Tram 4. Combinano i vantaggi di un tram (traffico urbano, velocità di accelerazione, scartamento ridotto) e l'alta velocità del treno (fino a 100 km/h nella velocità commerciale). Ogni treno sarà completamente accessibile alle persone con mobilità ridotta, climatizzato e dotato di un sistema dinamico di informazione ai passeggeri. Questo investimento è assicurato al 100% da Île-de-France Mobilités.
Autobus puliti: oltre 2000 autobus ordinati entro il 2020
per accelerare la transizione energetica
Consapevole dei problemi di salute pubblica, Île-de-France Mobilités ha deciso di accelerare la transizione energetica dei 9.500 autobus e pullman che circolano sulle strade dell'Ile-de-France, sia a Parigi che nei sobborghi esterni. Con ordini strategici per l'industria degli autobus elettrici, i più grandi a livello europeo, la flotta dell'Ile-de-France cambierà la sua struttura. Più di 2.000 autobus puliti dovrebbero essere ordinati entro il 2020 al fine di perseguire l'ambizioso obiettivo di autobus puliti al 100% per le aree urbane densamente popolate entro il 2025.
Nuovi ordini tra il 2018 e il 2020, 1200 veicoli elettrici o a biogas per Parigi e la periferia interna. 800 veicoli elettrici o a biogas per le periferie esterne. 11 depositi di autobus convertiti per ricaricare autobus puliti.
Numerosi rinforzi di offerta per autobus, tram e treni
Da dicembre 2016, grazie a importanti investimenti nelle periferie esterne, Île-de-France Mobilités e gli operatori dei trasporti hanno perseguito l'attuazione di un ambizioso programma di sviluppo della rete di autobus. L'obiettivo è la costituzione alla scala dell'Île-de-France di una rete di autobus regionali equilibrata, coerente e adattata ai problemi di viaggio di ciascun territorio e in perfetta connessione con modalità pesanti come il treno o il tram.
Amplificando questa dinamica, i nuovi rinforzi di offerta che sono stati votati dal consiglio di Île-de-France Mobilités riguardano 43 linee di autobus. Consentono di offrire più autobus nelle ore di punta, nei fine settimana e la sera per adattarsi meglio alle esigenze dei viaggiatori. Questi rinforzi consentono inoltre di adattarsi per servire meglio nuovi quartieri, servizi pubblici e parchi commerciali.
11% della nuova offerta, 95 Val d'Oise, 78 Yvelines, 91 Esonne, 77 Seine-et-Marne, 75, 92,93,94 Parigi e periferia interna.
Il consiglio ha inoltre deciso di aumentare la frequenza di 5 linee tranviarie (tram 1, 2, 3, 5 e 6) che hanno visto aumentare significativamente la loro utenza negli ultimi anni. L'obiettivo è quello di abbinare meglio l'offerta di trasporto alle esigenze dei viaggiatori. Nuovi servizi sono stati infine votati per la RER C (nuovi treni serali per il ramo sud) e la linea H del Transilien (nuove fermate a Persan).
A colpo d'occhio
Approvazione del progetto preliminare della futura linea T Zen 3 a Seine-Saint-Denis
Dopo essere stato dichiarato progetto di interesse generale alla fine del 2016, il T Zen 3 entra nella sua fase concreta con la convalida da parte di Ile-de-France Mobilités del progetto preliminare. Questa nuova infrastruttura che collega Parigi a Pavillons-sous-Bois rappresenta un investimento di quasi 190 milioni di euro. Il T Zen 3 rafforzerà significativamente l'offerta di trasporto esistente lungo il Canal de l'Ourcq creando collegamenti con le linee tranviarie e metropolitane esistenti nella zona (Tram 1, 3, 4 e 11 espresso e Metro 5). Questo progetto di strutturazione sarà accompagnato da una profonda riqualificazione dell'ex RN3, lungo la quale si stanno sviluppando molti progetti immobiliari, in programma: calmare il traffico automobilistico, creare piste ciclabili, allargare i marciapiedi ...
Gli autobus che circoleranno sulla futura linea saranno 100% elettrici o ibridi CNG / elettrici, sono finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités.
Ammodernamento e nuovi servizi per le stazioni dell'Ile-de-France
Continua il piano di ammodernamento delle stazioni dell'Île-de-France pari a 3 miliardi di euro per 150 stazioni dell'Ile-de-France. Île-de-France Mobilités ha appena votato per finanziare i progetti di riqualificazione delle stazioni di Poissy e Nogent-sur-Marne e la creazione di nuovi parcheggi per le stazioni di Trilport e Bouray. Questi progetti renderanno queste quattro stazioni multimodali e multiservizi per rendere la vita più facile ai residenti dell'Ile-de-France, ma anche per sostenere la costante crescita del numero di passeggeri che le attraversano quotidianamente.
Île-de-France Mobilités torna all'equilibrio finanziario
Dopo due anni di notevoli sforzi e di gestione rigorosa, Île-de-France Mobilités torna all'equilibrio finanziario ed è ancora una volta in grado di guardare al futuro con serenità. A seguito di un esercizio finanziario 2016 reso molto difficile dall'attuazione del pass Navigo a tariffa unica, deciso nell'ambito del precedente mandato, le nuove risorse (aumento del pagamento dei trasporti, TICPE) ottenute dal presidente di Île-de-France Mobilités dal governo hanno permesso di garantire i conti pubblici dell'autorità in modo sostenibile. Questa situazione finanziaria sana consentirà di perseguire una politica di investimenti senza precedenti nel trasporto pubblico nella regione Ile-de-France, combinando lo sviluppo dell'offerta e il rafforzamento della qualità del servizio.