Decisioni del Consiglio di Île-de-France Mobilités – 24 aprile 2018

A colpo d'occhio

Approvazione del progetto preliminare della futura linea T Zen 3 a Seine-Saint-Denis

Dopo essere stato dichiarato progetto di interesse generale alla fine del 2016, il T Zen 3 entra nella sua fase concreta con la convalida da parte di Ile-de-France Mobilités del progetto preliminare. Questa nuova infrastruttura che collega Parigi a Pavillons-sous-Bois rappresenta un investimento di quasi 190 milioni di euro. Il T Zen 3 rafforzerà significativamente l'offerta di trasporto esistente lungo il Canal de l'Ourcq creando collegamenti con le linee tranviarie e metropolitane esistenti nella zona (Tram 1, 3, 4 e 11 espresso e Metro 5). Questo progetto di strutturazione sarà accompagnato da una profonda riqualificazione dell'ex RN3, lungo la quale si stanno sviluppando molti progetti immobiliari, in programma: calmare il traffico automobilistico, creare piste ciclabili, allargare i marciapiedi ...

Gli autobus che circoleranno sulla futura linea saranno 100% elettrici o ibridi CNG / elettrici, sono finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités.

Ammodernamento e nuovi servizi per le stazioni dell'Ile-de-France

Continua il piano di ammodernamento delle stazioni dell'Île-de-France pari a 3 miliardi di euro per 150 stazioni dell'Ile-de-France. Île-de-France Mobilités ha appena votato per finanziare i progetti di riqualificazione delle stazioni di Poissy e Nogent-sur-Marne e la creazione di nuovi parcheggi per le stazioni di Trilport e Bouray. Questi progetti renderanno queste quattro stazioni multimodali e multiservizi per rendere la vita più facile ai residenti dell'Ile-de-France, ma anche per sostenere la costante crescita del numero di passeggeri che le attraversano quotidianamente.

Île-de-France Mobilités torna all'equilibrio finanziario

Dopo due anni di notevoli sforzi e di gestione rigorosa, Île-de-France Mobilités torna all'equilibrio finanziario ed è ancora una volta in grado di guardare al futuro con serenità. A seguito di un esercizio finanziario 2016 reso molto difficile dall'attuazione del pass Navigo a tariffa unica, deciso nell'ambito del precedente mandato, le nuove risorse (aumento del pagamento dei trasporti, TICPE) ottenute dal presidente di Île-de-France Mobilités dal governo hanno permesso di garantire i conti pubblici dell'autorità in modo sostenibile. Questa situazione finanziaria sana consentirà di perseguire una politica di investimenti senza precedenti nel trasporto pubblico nella regione Ile-de-France, combinando lo sviluppo dell'offerta e il rafforzamento della qualità del servizio.