Metro: scegli i nomi delle future stazioni della linea 14

Questa futura stazione renderà il quartiere Pleyel di Saint-Denis uno dei principali snodi di trasporto nella regione dell'Île-de-France.

Al centro del progetto Parigi 2024, ospiterà il Villaggio Olimpico e Paralimpico e sta già subendo una trasformazione urbana senza precedenti con la creazione di oltre 2.000 case, spazi verdi, negozi e centri di attività culturali.

Con queste cinque linee future e un'offerta di trasporto già caratterizzata dalla presenza della linea 13 e della RER D, tutti gli utenti di questa zona, professionisti e residenti, potranno godere di un'accessibilità eccezionale.