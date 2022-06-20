Metro: scegli i nomi delle future stazioni della linea 14
Scegli il nome delle tue future stazioni
Negli ultimi anni, ti abbiamo chiesto di votare per il design dei tuoi futuri treni. Oggi, è per scegliere i nomi delle prossime quattro stazioni della linea 14 che vi chiediamo.
Queste stazioni sono attualmente designate con nomi provvisori:
- Ospedale Kremlin-Bicêtre
- Villejuif Istituto Gustave-Roussy
- Chevilly Trois-Comuni
- Saint-Denis Pleyel
Domani, si chiameranno come TU hai deciso!
Potrai scegliere il tuo nome preferito tra le proposte selezionate da Île-de-France Mobilités e dai rappresentanti eletti dei comuni serviti da queste località.
Quindi dal 20 giugno al 4 luglio tocca a voi: votate!
Scopri le 4 future stazioni da nominare
1. Ospedale Kremlin-Bicêtre
Situata al Cremlino-Bicêtre, di fronte all'ospedale (CHU) Bicêtre, questa futura stazione sarà situata su Avenue Gabriel Péri e lungo l'autostrada A6. Sarà utilizzato dagli abitanti dei comuni di Kremlin-Bicêtre e Gentilly e migliorerà l'accessibilità all'ospedale, che è già servito, a est, dalla linea 7 della metropolitana.
La creazione di questa nuova stazione fa parte della trasformazione di questo quartiere dinamico in piena trasformazione, che vede in particolare la creazione di nuovi alloggi a Kremlin-Bicêtre e Arcueil.
2. Villejuif Institut Gustave-Roussy
Nel cuore del futuro Grand Parc Campus, questa nuova stazione di Villejuif sarà servita dalla linea 15 Sud dal 2025.
Di fronte all'Istituto Gustave Roussy, il primo centro oncologico in Europa, offrirà un'accessibilità eccezionale alla parte occidentale della città, finora poco servita dai mezzi pubblici. Sarà situato vicino al vasto Parco Dipartimentale Hautes-Bruyères, il punto più alto della Val-de-Marne che domina le valli della Bièvre e della Senna, e delimitato dall'autostrada A6.
Il distretto di Hautes-Bruyères sta vivendo una forte crescita demografica, a causa del prossimo sviluppo del Grand Parc Campus, un centro di ricerca e innovazione nel settore sanitario con una vocazione internazionale.
Questa futura stazione consentirà ai residenti vicini di Villejuifois e ai futuri visitatori del Campus di accedere all'intera metropoli della Grande Parigi in un viaggio della durata massima di 45 minuti, entro il 2030.
3. Chevilly Trois-Communes
Situata a L'Haÿ-les-Roses, questa nuova stazione si troverà all'incrocio di tre città dinamiche della Val-de-Marne: L'Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue e Villejuif, all'incrocio tra rue de Bicêtre, rue de Lallier e rue Paul-Hochard.
L'arrivo di questa futura stazione della linea 14 Sud, dal 2024, dovrebbe dare una bella apertura regionale ai quartieri di Sorbiers e Saussaie, a Chevilly-Larue, Lallier-Bicêtre e Paul Hochart, a L'Haÿ-les-Roses, e Sainte-Colombe, a Villejuif.
4. Saint-Denis Pleyel
Questa futura stazione renderà il quartiere Pleyel di Saint-Denis uno dei principali snodi di trasporto nella regione dell'Île-de-France.
Al centro del progetto Parigi 2024, ospiterà il Villaggio Olimpico e Paralimpico e sta già subendo una trasformazione urbana senza precedenti con la creazione di oltre 2.000 case, spazi verdi, negozi e centri di attività culturali.
Con queste cinque linee future e un'offerta di trasporto già caratterizzata dalla presenza della linea 13 e della RER D, tutti gli utenti di questa zona, professionisti e residenti, potranno godere di un'accessibilità eccezionale.