La Grande Parigi degli autobus: perché?

La rete di autobus nell'Île-de-France deve essere adattata alle esigenze dei residenti dell'Ile-de-France. Nelle periferie, solo il 29% degli abitanti utilizza i mezzi pubblici, a causa della mancanza di servizi, e a Parigi la rete non ha subito un'evoluzione significativa da allora... 70 anni! Qual è l'autobus di domani? Grande consultazione regionale, fino al 5 novembre, dite la vostra!