Contratto 2020-2023 tra Île-de-France Mobilités e SNCF: forti impegni al servizio dei passeggeri
Impegni molto forti
La puntualità, il buon servizio delle stazioni nelle periferie esterne, la qualità delle informazioni ai passeggeri e il corretto funzionamento delle attrezzature nelle stazioni: questi sono i principali impegni assunti dalla SNCF.
Un bonus/penalità accentuato
Per incoraggiare SNCF a rispettare i suoi impegni, Île-de-France Mobilités li ha correlati a bonus/malus che possono raggiungere i 100 milioni di euro all'anno (contro i 23 milioni del contratto precedente).
Buono a sapersi
Al fine di riflettere meglio la realtà vissuta dai residenti dell'Ile-de-France, il 25% dell'importo di questo bonus/malus si baserà sul sondaggio di percezione dei passeggeri condotto continuamente da Île-de-France Mobilités tra gli utenti regolari della rete. Era solo il 10% nel contratto precedente.
Abbonamenti e puntualità: un meccanismo di rimborso sistematico
Île-de-France Mobilités difende il potere d'acquisto dei viaggiatori! È ora previsto un rimborso automatico degli abbonamenti in caso di puntualità inaccettabile su una linea o su un asse.
Ecco la regola:
Puntualità inferiore all'80%
- Da 3 a 5 mesi non consecutivi = 1/2 mese di abbonamento rimborsato
- Da 6 a 9 mesi non consecutivi = 1 mese di abbonamento rimborsato
- Per più di 9 mesi non consecutivi = 1,5 mesi di abbonamento rimborsato
Sciopero: sanzioni illimitate
Quando i treni non circolano a causa di uno sciopero, la SNCF subisce sanzioni.
- Nel contratto precedente, questi erano limitati a 15 milioni di euro. Ma questo tetto è stato sistematicamente raggiunto, gli anni segnati dai movimenti sociali.
- Questo massimale è ora revocato, il che incoraggerà fortemente la SNCF a trovare soluzioni per mantenere il traffico, in qualsiasi situazione.
Un investimento raddoppiato per il trasporto quotidiano
L'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi è una priorità di questo nuovo contratto. E con 8,1 miliardi di euro, questo contratto raddoppia l'investimento rispetto al periodo precedente.
È così ripartito:
6,4 miliardi di euro per:
- Materiale rotabile
- Officine di manutenzione
- Distribuzione
- Informazioni ai passeggeri
1,7 miliardi di euro* per il patrimonio delle stazioni
*di cui 442 milioni di euro finanziati in equity da Gares & Connexions, lo specialista delle stazioni, dalla progettazione al funzionamento e alla commercializzazione
Cosa finanzieranno questi investimenti?
Gli investimenti finanziati da Île-de-France Mobilités consentiranno a SNCF di garantire:
- Un'offerta arricchita di servizi nelle stazioni
o Accessibilità
o Ristrutturazione del patrimonio
o Sviluppo di imprese e servizi
- Un'offerta di trasporto ai massimi standard grazie all'arrivo di nuovo materiale rotabile
o Più luminoso
o Aria condizionata
o Dotato di informazioni ai passeggeri
Questi investimenti consentiranno anche l'implementazione di innovazioni e servizi dedicati ai viaggiatori:
- Nuovi distributori automatici con funzionalità avanzate (due schermate, proposta di percorso, traduzione in tempo reale, comandi vocali, nuovi metodi di pagamento contactless, ecc.)
- Bigliettazione più flessibile (con Navigo Liberté +)
- Una lotta antifrode rafforzata, in particolare con la generalizzazione dei terminali di convalida all'ingresso e all'uscita della stazione
Transilien: remunerazione, partecipazione agli utili e controllo dei costi
Finanziariamente, Transilien (che è un'attività di SNCF Voyageurs)
- riceverà un incentivo su ricevute e convalide
- si impegna a controllare i propri costi
- ha la missione di sviluppare l'efficienza dei suoi servizi
La remunerazione di Transilien negoziata nell'ambito di questo contratto ammonta a € 2.300 milioni IVA esclusa nel 2020 (prima dei ricavi dei passeggeri) e € 2.240 milioni IVA esclusa nel 2023.
Un unico marchio, per una migliore leggibilità
Per semplificare i viaggi, i collegamenti e le informazioni per i passeggeri, durante tutto il loro viaggio ovunque si trovino nella regione, ma anche per testimoniare il trasferimento della governance: la visibilità del marchio Île-de-France Mobilités sta ancora guadagnando slancio.
Attrezzature, servizi, informazioni ai passeggeri, spazi commerciali, biglietteria, stazioni e stazioni, comunicazione: tutto è ora nei colori di Île-de-France Mobilités.
Un impegno molto forte al servizio dei viaggiatori
Per Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France, Presidente di Île-de-France Mobilités, e Jean-Pierre Farandou, Presidente e CEO di SNCF, questo contratto è "un contratto vincente per i residenti dell'Ile-de-France che hanno forti ambizioni per la qualità di tutti i viaggi Transilien, con il leitmotiv di migliorare il servizio ai passeggeri".