Coppa del Mondo di rugby 2023 a Parigi: come muoversi?
Quest'anno, la Francia è stata scelta come paese ospitante per la decima edizione della Coppa del Mondo di rugby, che si svolgerà dall'8 settembre al 28 ottobre 2023.
Se le partite si svolgeranno in tutta la Francia, è a Seine-Saint-Denis, sul mitico prato dello Stade de France, che si terranno la partita di apertura, la finalissima e 8 partite di qualificazione.
Coppa del Mondo di rugby allo Stade de France: un piano di trasporto su misura
La Coppa del Mondo di rugby è un evento internazionale che riunisce ogni quattro anni appassionati di palla ovale provenienti da tutto il mondo.
Quest'anno, dieci partite si svolgeranno allo Stade de France, il più grande stadio francese, con una capacità fino a 80.000 spettatori per partita.
Un evento eccezionale, un'organizzazione eccezionale. Un piano di trasporto su misura è stato organizzato da Île-de-France Mobilités e dai suoi operatori per facilitare gli spostamenti di tutti gli spettatori e adattare la rete all'affluenza prevista nelle serate delle riunioni.
Il piano di trasporto per tutte le partite organizzate allo Stade de France
- Sulle linee RER B, D e metro 13: l'offerta di trasporto sarà rafforzata con l'aggiunta di treni aggiuntivi ogni sera delle partite,
- Sarà installata una segnaletica a terra per il percorso che porta allo Stade de France per dirigere i passeggeri sulla linea 12 e facilitare così il loro orientamento,
- Per tutte le partite in programma il venerdì e il sabato, la metropolitana rimarrà aperta per un'ora aggiuntiva*,
- Per il quarto di finale che si terrà domenica 15 ottobre 2023, la metropolitana rimarrà aperta un'ora in più.
* L'orario standard dell'ultima metropolitana è di circa 1:15 nei giorni feriali e 2:15 il venerdì e il sabato sera.
Il piano di trasporto del "Rugby Village" situato in Place de la Concorde, a Parigi
Dall'8 settembre 2023, Place de la Concorde si trasforma in un "Rugby Village" il giovedì durante le partite e ogni venerdì, sabato e domenica dalle 14:00 alle 23:30.
Trasmissione di partite e animazioni: ogni giorno, più di 15.000 tifosi potranno vivere insieme (gratuitamente) la loro passione per il rugby (39.000 persone sono attese per la partita di apertura, ma anche in caso di qualificazione della Francia alla fase finale).
Per facilitare l'accesso al Rugby Village per i tifosi, è previsto anche un piano di trasporto dedicato:
- L'offerta delle linee della metropolitana 1, 8, 9 e 12 sarà rafforzata ogni sera delle partite.
Come arrivare allo Stade de France?
Con la RER
- Con la linea RER B : stazione La Plaine - Stade de France
- Con la linea RER D : stazione Stade de France - Saint-Denis
In metropolitana
- Con la linea 12 (dal Village Rugby de la Concorde): stazione Front Populaire
- Con la linea 13 : stazione Saint-Denis Porte de Paris