Coppa del Mondo di rugby 2023 a Parigi: come muoversi?

Quest'anno, la Francia è stata scelta come paese ospitante per la decima edizione della Coppa del Mondo di rugby, che si svolgerà dall'8 settembre al 28 ottobre 2023.

Se le partite si svolgeranno in tutta la Francia, è a Seine-Saint-Denis, sul mitico prato dello Stade de France, che si terranno la partita di apertura, la finalissima e 8 partite di qualificazione.

Coppa del Mondo di rugby allo Stade de France: un piano di trasporto su misura

La Coppa del Mondo di rugby è un evento internazionale che riunisce ogni quattro anni appassionati di palla ovale provenienti da tutto il mondo.

Quest'anno, dieci partite si svolgeranno allo Stade de France, il più grande stadio francese, con una capacità fino a 80.000 spettatori per partita.

Un evento eccezionale, un'organizzazione eccezionale. Un piano di trasporto su misura è stato organizzato da Île-de-France Mobilités e dai suoi operatori per facilitare gli spostamenti di tutti gli spettatori e adattare la rete all'affluenza prevista nelle serate delle riunioni.