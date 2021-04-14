Covid-19: compensazione per il pacchetto imagine R Student
Confinamento, scartamento ridotto, apprendimento a distanza, coprifuoco, chiusura dei luoghi di cultura e convivialità: negli ultimi mesi, gli spostamenti degli studenti sono stati notevolmente ridotti nell'Île-de-France. Di conseguenza, hanno usato molto meno il loro pass immaginario R.
Un risarcimento di 85 €
Questo è il motivo per cui il consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha votato il 14 aprile un risarcimento di 85 € per gli abbonati imagine R Étudiant. Questi 85 euro corrispondono a 3 mesi di utilizzo del pacchetto.
Questo compenso è aperto a tutti i titolari di un pacchetto R Student imagine, ovvero 500.000 abbonati.
Visita la piattaforma dedicata dal 22 aprile al 22 maggio compreso
La piattaforma dedicata Mondedommagementimaginer.fr è aperta alle richieste di risarcimento dal 22 aprile. Basta inserire il suo numero di pass imagine R Student e le tue informazioni di contatto, gli 85 € di risarcimento vengono quindi automaticamente accreditati sul conto bancario associato all'abbonamento.
In alcuni casi (se hai pagato l'abbonamento in contanti), i termini e le condizioni potrebbero essere diversi, puoi trovare tutti i dettagli sulle FAQ del sito di compensazione.
Attenzione ai siti fraudolenti
Ci sarà solo una piattaforma per ottenere questo risarcimento. Sarà online dal 22 aprile. Ti ricordiamo di diffidare dei siti fraudolenti.