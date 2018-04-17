Carpooling gratuito per tutti i residenti dell'Ile-de-France durante i giorni di sciopero!

Il principio è semplice:

Se sei un autista: registrati su una delle 5 piattaforme di carpooling partner dell'operazione: BlaBlaLines, Covoit'ici, Karos, Klaxit e OuiHop', per offrire di condividere il tuo veicolo, ogni viaggio è remunerato in modo vantaggioso grazie a un sussidio speciale concesso per ogni viaggio da Ile-de-France Mobilités.

Se sei un viaggiatore: vai all'applicazione Vianavigo (App Store – Google Play) o al sito web di Vianavigo per trovare l'elenco dei viaggi di carpooling corrispondenti alla tua ricerca. Il risultato specifica l'operatore di carpooling, il luogo di ritiro, gli orari di partenza e il tempo di percorrenza. Una volta effettuata la scelta, Vianavigo ti reindirizza al sito web del partner interessato che finalizza la prenotazione e la connessione con l'autista.

Il carpooling è una delle soluzioni di mobilità attivamente incoraggiate e sostenute da Île-de-France Mobilités per gli spostamenti quotidiani oltre al trasporto pubblico per combattere la congestione e l'inquinamento atmosferico nell'Île-de-France.