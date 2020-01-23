Creazione del Junior Pass per bambini dai 4 agli 11 anni
Punti chiave del Junior Pass
Quando sarà disponibile?
Il pass junior sarà disponibile dall'inizio dell'anno scolastico 2020.
A chi è dedicato?
Questo nuovo pass è dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni, nella scuola materna e primaria. Ciò rappresenta potenzialmente 1,4 milioni di bambini nella regione dell'Île-de-France.
Quanto costerà il pass junior e dove sarà valido?
Il prezzo del pass junior è di 24 € / anno, per viaggiare ovunque in Île-de-France.
Dove registrarsi per goderselo?
L'abbonamento al pass junior sarà possibile dal sito web di Imagine R.
Creazione del pass Junior per tutti i bambini dell'Ile-de-France dai 4 agli 11 anni, a € 24 all'anno per viaggiare ovunque nell'Île-de-France, che rappresenta € 326 di risparmio all'anno. Sarà disponibile dall'inizio dell'anno scolastico 2020.
Perché creare il Junior Pass?
L'arrivo del pass junior consentirà l'implementazione di una fascia tariffaria coerente, adattata alle esigenze di ciascuno, per tutta la vita:
- Il trasporto è gratuito per i bambini sotto i 4 anni ;
- Nella scuola dell'infanzia e primaria : creazione del pass junior a 24 € / anno;
- Dal college all'università : una tariffa ridotta con i pacchetti Imagine R;
- Per i lavoratori : rimborso del 50% della somma forfettaria da parte del datore di lavoro;
- Per gli anziani: prezzi senior a € 37,60 / mese.
I bambini dai 4 ai 9 anni continueranno inoltre a beneficiare di uno sconto del 50% sui carnet di biglietti t+ e sui biglietti origine-destinazione singolarmente o in carnet.
La carta Scol'R viene solitamente pagata dalle famiglie tra 50 e 128 € a seconda del dipartimento. In questo caso, il pass Junior consentirà un risparmio totale da 376 a 454 € per bambino all'anno.
Infine, per gli studenti con disabilità, il trasporto scolastico adattato è completamente coperto da Île-de-France Mobilités.
Questo nuovo pass junior permetterà inoltre di:
- Combattere le frodi abituando i giovani fin dalla tenera età a convalidare;
- Agire per l'ambiente incoraggiando le famiglie a prendere i mezzi pubblici;
- Promuovere la mobilità e l'accesso delle famiglie alla cultura e allo sport, soprattutto nei fine settimana.
L'abbonamento al pass junior sarà possibile dal sito web di Imagine R dall'inizio dell'anno scolastico 2020.