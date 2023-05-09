Culture Bus: scopri luoghi eccezionali sulla tua linea di autobus
Alla scoperta dell'Île-de-France... Ma in autobus!
In collaborazione con France 3 Paris Île-de-France, Île-de-France Mobilités lancia Culture Bus.
Culture Bus è una serie di 40 video di 3mn30 che presentano ciascuno 3 luoghi di interesse (culturale, patrimonio, naturale ...) o aneddoti situati su una linea di autobus nella regione di Parigi.
In onda dal 9 maggio 2023 su France 3 Paris Île-de-France, Culture Bus ti fa scoprire il tuo tragitto giornaliero da un'altra angolazione. Le telecamere di France 3 Île-de-France hanno infatti attraversato l'intera regione e messo i loro obiettivi su luoghi incredibili e talvolta insospettabili.
Sapevate, ad esempio, che il Museo della Fotografia di Bièvre (linea 15, fermata Cholette) da solo ha più di un milione di fotografie, rendendolo una delle più grandi collezioni internazionali? O che il roseto dell'isola di Puteaux (linea 176, fermata Pont de Neuilly-Rive Gauche) coltiva più di 110 varietà di rose?
E questa è solo una piccola parte di ciò che scoprirete ogni giorno su France Paris Île-de-France e sui social network di Île-de-France Mobilités, dal 9 maggio!
Guarda meglio ciò che già sai
Culture Bus è anche un invito a viaggiare e prendersi il tempo. Prenditi il tempo per ammirare il tuo tragitto giornaliero, scoprire luoghi incredibili e immergerti completamente nella natura che ci circonda e nella ricchezza del patrimonio.
Amatore di "turismo lento", Culture Bus è la serie fatta per voi da non perdere!
E anche prima della messa in onda dei primi episodi, sapevi che, durante tutto l'anno, il patrimonio culturale della regione Ile-de-France ti si apre, grazie ai vantaggi culturali del tuo pass Navigo?
Un vero pass culturale, il tuo Navigo ti consente di beneficiare di tariffe ridotte, decrescenti (o addirittura gratuite) con oltre 300 partner culturali nell'Île-de-France.
Hapi, il patrimonio è anche raccontato alle tue orecchie
Per i più curiosi di voi, scaricate rapidamente l'app mobile Hapi e scoprite luoghi eccezionali dell'Île-de-France e senza deviare dal vostro solito viaggio.
Castelli, monumenti, musei o case di artisti, parchi e foreste... In pochi clic, l'app ti porta attraverso lo spazio e il tempo con oltre 700 racconti storici!