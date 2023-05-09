Culture Bus: scopri luoghi eccezionali sulla tua linea di autobus

Alla scoperta dell'Île-de-France... Ma in autobus!

In collaborazione con France 3 Paris Île-de-France, Île-de-France Mobilités lancia Culture Bus.

Culture Bus è una serie di 40 video di 3mn30 che presentano ciascuno 3 luoghi di interesse (culturale, patrimonio, naturale ...) o aneddoti situati su una linea di autobus nella regione di Parigi.

In onda dal 9 maggio 2023 su France 3 Paris Île-de-France, Culture Bus ti fa scoprire il tuo tragitto giornaliero da un'altra angolazione. Le telecamere di France 3 Île-de-France hanno infatti attraversato l'intera regione e messo i loro obiettivi su luoghi incredibili e talvolta insospettabili.

Sapevate, ad esempio, che il Museo della Fotografia di Bièvre (linea 15, fermata Cholette) da solo ha più di un milione di fotografie, rendendolo una delle più grandi collezioni internazionali? O che il roseto dell'isola di Puteaux (linea 176, fermata Pont de Neuilly-Rive Gauche) coltiva più di 110 varietà di rose?

E questa è solo una piccola parte di ciò che scoprirete ogni giorno su France Paris Île-de-France e sui social network di Île-de-France Mobilités, dal 9 maggio!