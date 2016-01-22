Più autobus per la transizione energetica nell'Île-de-France
Autobus: Efficienza energetica dei veicoli ibridi e utilizzo del gas naturale
Più di 100 veicoli ibridi, diesel-elettrici, saranno in circolazione sulle reti dell'Ile de France gestite da Transdev entro la fine del 2016.
Entro la fine del 2016 saranno installati 21 ulteriori veicoli Euro 6 a metano sulle reti Mobicaps di Saclay e Pays de Meaux, rafforzando l'attuale flotta di Transdev di oltre 70 autobus alimentati a gas naturale nell'Île-de-France.
Dal 22 dicembre 2015, un veicolo elettrico completamente autonomo del marchio EBUSCO® è stato testato in condizioni reali sulla linea 1 della rete R'Bus, una linea di strutturazione tra le stazioni di Argenteuil e Sartrouville.
È il primo veicolo elettrico con un'autonomia sufficiente per garantire un servizio giornaliero senza ricarica, standard di 12 metri - 95 passeggeri -, messo in servizio da Transdev su una linea regolare in Ile de-France. Questo veicolo ha già circolato in Finlandia per diversi mesi e poi a Le Bourget durante la COP 21 tra il 28 novembre e il 15 dicembre 2015 per garantire il trasporto di delegazioni straniere.
Ammodernamento della rete di autobus nell'Île-de-France
Île-de-France Mobilités (ex STIF) ha intrapreso ambiziosi programmi d'azione che consentono gradualmente la transizione energetica dell'intera flotta di autobus dell'Île-de-France verso autobus completamente elettrici e autobus che utilizzano il settore Bio Gas CNG.
Con oltre 9000 autobus e 1500 linee che coprono più di 300 milioni di km all'anno, la rete Ile-de-France serve gli abitanti del centro di Parigi fino ai limiti della periferia. Ogni giorno, 3,5 milioni di viaggi vengono effettuati in autobus, ovvero il 42% dei viaggi con i mezzi pubblici nella Regione.