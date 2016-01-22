Più autobus per la transizione energetica nell'Île-de-France

Autobus: Efficienza energetica dei veicoli ibridi e utilizzo del gas naturale

Più di 100 veicoli ibridi, diesel-elettrici, saranno in circolazione sulle reti dell'Ile de France gestite da Transdev entro la fine del 2016.

Entro la fine del 2016 saranno installati 21 ulteriori veicoli Euro 6 a metano sulle reti Mobicaps di Saclay e Pays de Meaux, rafforzando l'attuale flotta di Transdev di oltre 70 autobus alimentati a gas naturale nell'Île-de-France.

Dal 22 dicembre 2015, un veicolo elettrico completamente autonomo del marchio EBUSCO® è stato testato in condizioni reali sulla linea 1 della rete R'Bus, una linea di strutturazione tra le stazioni di Argenteuil e Sartrouville.

È il primo veicolo elettrico con un'autonomia sufficiente per garantire un servizio giornaliero senza ricarica, standard di 12 metri - 95 passeggeri -, messo in servizio da Transdev su una linea regolare in Ile de-France. Questo veicolo ha già circolato in Finlandia per diversi mesi e poi a Le Bourget durante la COP 21 tra il 28 novembre e il 15 dicembre 2015 per garantire il trasporto di delegazioni straniere.