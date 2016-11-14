Nuovi servizi online per gestire la tua carta Navigo e il tuo pacchetto
Verso più servizi online per i viaggiatori:
- Ordina una carta Navigo con ricezione a domicilio entro 10 giorni,
- Effettuare un 1 ° abbonamento al pacchetto annuale Navigo con pagamento tramite addebito diretto,
- Denunciare lo smarrimento o il furto di una carta Navigo Annual Pass o Imagine R e ordinarne una nuova,
- Scarica un certificato di pacchetto di trasporto richiesto dal datore di lavoro,
- Aggiorna i tuoi dati bancari e personali,
- Ricaricare una carta Navigo (mensile, settimanale, Imagine R, Solidarity e Ametista) con un lettore speciale acquistato 7€ da collegare a un personal computer,
- Tieni traccia dei pacchetti validi.