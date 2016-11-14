Nuovi servizi online per gestire la tua carta Navigo e il tuo pacchetto

Infografica: Servizio online Navigo
Nuovi servizi online per gestire la tua carta e il tuo pacchetto Navigo © STIF

Verso più servizi online per i viaggiatori:

  • Ordina una carta Navigo con ricezione a domicilio entro 10 giorni,
  • Effettuare un 1 ° abbonamento al pacchetto annuale Navigo con pagamento tramite addebito diretto,
  • Denunciare lo smarrimento o il furto di una carta Navigo Annual Pass o Imagine R e ordinarne una nuova,
  • Scarica un certificato di pacchetto di trasporto richiesto dal datore di lavoro,
  • Aggiorna i tuoi dati bancari e personali,
  • Ricaricare una carta Navigo (mensile, settimanale, Imagine R, Solidarity e Ametista) con un lettore speciale acquistato 7€ da collegare a un personal computer,
  • Tieni traccia dei pacchetti validi.

Per saperne di più: