Nuovi treni della metropolitana sulla linea 4 automatizzata

Automazione e prolungamento della linea 4 sulle rotaie

La seconda linea più trafficata della rete metropolitana, la linea 4 sta diventando la terza linea automatica della rete. I primi lavori di automazione sono iniziati quest'anno, compreso l'innalzamento delle piattaforme delle prime stazioni (Etienne Marcel, Gare de l'Est, Saint-Germain-des-Prés, Mouton-Duvernet e Raspail). Parallelamente a questo lavoro, l'installazione di facciate di banchina su tutte le stazioni della linea sarà organizzata da metà 2017 a fine 2018. Le prime navette automatiche circoleranno dal 2021 e sostituiranno gradualmente i vecchi treni con macchinisti fino al 2022.