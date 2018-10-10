Decisioni del Consiglio di Île-de-France Mobilités – 09 ottobre 2018
10.000 posti Parking Relais entro il 2021: obiettivo raggiunto!
Iniziato nel 2016, il programma per creare 10.000 posti aggiuntivi Park and Ride vicino alle stazioni e alle metropolitane sarà superato entro il 2021. Con la decisione di Île-de-France Mobilités di creare due nuovi Park and Ride a Esbly (77) e Cormeilles-en-Parisis (95) per un totale di 950 posti, sono già stati finanziati 9840 posti nelle periferie interne ed esterne, a cui si aggiungono 1000 posti alle porte di Parigi.L'obiettivo di Île-de-France Mobilités è incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France a utilizzare i trasporti pubblici fornendo loro una soluzione semplice, garantita e sicura per parcheggiare l'auto.
951 posti aggiuntivi nel Park and Ride per facilitare l'accesso ai trasporti pubblici. Dal 2016 è stata avviata la creazione di 9800 posti in 25 parchi per facilitare l'accesso dei passeggeri ai trasporti pubblici. Corneilles-en-Parisis P 304 posti in progetto. Esbly P 647 posti in progetto.
Gare du Nord – Gare de l'Est: un collegamento in meno di 6 minuti e accessibile al 100%
Île-de-France Mobilités convalida l'implementazione di strutture per migliorare significativamente il collegamento tra la Gare du Nord/Magenta e la Gare de l'Est e per migliorare l'ambiente di vita e il comfort degli utenti e dei residenti.
Con 800.000 passeggeri che passano ogni giorno attraverso la Gare du Nord, la Gare de l'Est e la stazione RER E Magenta, queste stazioni sono una vera e propria porta d'accesso all'Île-de-France. È quindi il primo "hub di trasporto" in Europa, la cui crescita continuerà con l'arrivo dei treni Charles-de-Gaulle Express. Il 25% dei viaggiatori, ovvero più di 200.000 persone, effettua una coincidenza.
Un progetto con tre linee d'azione:
- Facilitare il collegamento pedonale tra le due stazioni di superficie in soli 6 minuti
- 60 metri di corridoio sotterraneo
- Accessibile
I treni della RER D e della linea P saranno rinnovati il prossimo anno
Avviato da Valérie Pécresse nel 2016, il grande piano di rinnovamento e sostituzione di 700 treni e RER nell'Île-de-France continua con la decisione di rinnovare 133 treni attualmente in circolazione sulle linee D e P al fine di fornire ai passeggeri di queste linee treni più confortevoli il più rapidamente possibile. I treni rinnovati saranno messi in servizio tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021.
La ristrutturazione consisterà in:
- Migliorare il comfort termico applicando pellicole atermiche al vetro e aumentando il numero di finestre apribili.
- Apportare miglioramenti agli arredi interni
- Dotare stanze e piattaforme di prese USB per ricaricare le apparecchiature mobili.
- Migliorare l'informazione dei passeggeri installando schermi nei treni che visualizzano piani di linea dinamici sulle piattaforme in aggiunta agli attuali display, adottando display frontali esterni per visualizzare messaggi più dettagliati e sostituendo tutti gli altoparlanti con altoparlanti di ultima generazione.
Île-de-France Mobilités lancia un ordine per sostituire i vecchi treni T1
Un mezzo di trasporto efficiente e affidabile, il tram è particolarmente apprezzato dai residenti dell'Ile-de-France che hanno riscoperto questa modalità nel 1992 con l'apertura del T1 (all'epoca tra Saint-Denis e Bobigny). I treni che attualmente vi circolano risalgono a questo periodo e non corrispondono più agli standard di comfort attesi dai passeggeri. Nello stesso spirito del grande piano di rinnovamento e sostituzione di 700 treni e RER avviato da Valérie Pécresse che è attualmente in fase di implementazione, Île-de-France Mobilités ha deciso di avviare la procedura il prima possibile per sostituire i treni esistenti.
Al fine di anticipare le estensioni della linea e migliorare l'offerta, Île-de-France Mobilités ha deciso di lanciare un bando di gara per 115 convogli che consente l'installazione di nuove attrezzature sull'intera linea, comprese le estensioni est e ovest. La realizzazione di questo bando di gara sarà affidata a RATP nell'ambito dell'espressione di necessità definita da Île-de-France Mobilités.
I nuovi tram dovranno essere:
- Accessibile alle persone con disabilità
- Silenzioso
- Luminoso grazie all'ampia superficie vetrata e all'illuminazione accurata
- Team di protezione video digitale
- Team di strumenti visivi di informazione dei passeggeri (digital signage) e audio
Île-de-France Mobilités prepara la riorganizzazione della rete di autobus a Parigi
Decisa da Île-de-France Mobilités nel giugno 2017 a seguito di ampie consultazioni con utenti, associazioni e funzionari eletti, la completa riorganizzazione della rete di autobus di Parigi, prevista per aprile 2019, è in preparazione da diversi mesi. Questa riorganizzazione, necessaria per adattarsi ai nuovi spazi abitativi della capitale, è la più profonda degli ultimi 70 anni.
Una nuova rete di autobus a Pairs e nei sobborghi interni, messa in servizio nella primavera del 2019. Miglioramenti stradali finanziati al 70% da Île-de-France mobilités, 700 autisti di autobus assunti.
Punti chiave:
- Île-de-France Mobilités finanzierà più autobus (100 autobus aggiuntivi) che saranno più frequenti, anche nei fine settimana. Ciò richiederà l'assunzione di oltre 600 nuovi autisti di autobus e la formazione di supervisori
- Le modifiche al percorso delle linee generano la creazione di quasi 250 nuove fermate
- È previsto un sistema di supporto durante l'implementazione con il rafforzamento dei team a contatto con i clienti, prima del cambiamento e dopo l'implementazione del nuovo servizio
- Lo sviluppo delle strade da parte della città di Parigi, necessario per la ristrutturazione della rete di autobus, continua. Questo lavoro, che dovrà essere realizzato prima della primavera 2019, è stimato in 3,2 milioni di euro e sovvenzionato fino al 70% da Île-de-France Mobilités.
A colpo d'occhio
Le reti di autobus di Versailles Grand Parc, Saint-Germain-en-Laye e Marne-la-Vallée completamente ristrutturate
Île-de-France Mobilités continua il suo ambizioso programma iniziato nel 2016 per ristrutturare la rete di autobus dell'Ile-de-France per creare una rete regionale equilibrata adattata alle sfide di viaggio di ogni residente dell'Ile-de-France e facilitare le sue condizioni di trasporto quotidiane. Nella sua ultima riunione del Consiglio di amministrazione, Île-de-France Mobilités ha votato per migliorare e rafforzare 63 linee di autobus nelle periferie interne ed esterne e Noctilien per un budget di 10,9 milioni di euro. Queste misure riguardano in particolare le reti periferiche di Versailles Grand Parc, Saint-Germain-en-Laye e Marne-la-Vallée.
Lo sapevate? 350 linee di autobus sono già state rafforzate dal 2016 per facilitare gli spostamenti dei residenti dell'Ile-de-France. 20% nuova offerta!
Île-de-France Mobilités anticipa il futuro e avvia la costruzione di una seconda piattaforma per la stazione di Créteil-Pompadour
Île-de-France Mobilités ha deciso di creare una seconda banchina nella stazione di Créteil-Pompadour, attualmente molto frequentata dagli utenti della linea D della RER, al fine di garantire ai passeggeri il servizio alla stazione, anche in caso di interruzioni, e di preparare l'arrivo di nuovi treni e nuovi collegamenti.
Informazioni in tempo reale sulla rete di autobus Centre Essonne
Île-de-France Mobilités continua i suoi sforzi per migliorare l'informazione dei passeggeri, in particolare negli autobus a corona. Pertanto, è il turno della rete Centre Essonne (gestita da TICE) di essere dotata di apparecchiature di informazione dinamica e in tempo reale per i passeggeri, che consente di migliorare le condizioni di trasporto su base giornaliera.
Stazioni e stazioni più pulite
Tra il 2018 e il 2021 saranno investiti 8,5 milioni di euro per rendere le stazioni più pulite e accoglienti per i passeggeri. Oltre all'installazione di un centinaio di servizi igienici, saranno rafforzate le squadre di pulizia e il trattamento degli odori. Ogni anno, Île-de-France Mobilités investe 85 milioni di euro per la pulizia della rete RATP e 75 milioni di euro per la rete SNCF.
Oltre 8,5 milioni di euro per la pulizia della metropolitana (2018-2021). Installazione di servizi igienici nella metropolitana, rafforzamento delle squadre di pulizia, sensibilizzazione degli utenti alla pulizia, trattamento degli odori negli spazi.