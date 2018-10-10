Decisioni del Consiglio di Île-de-France Mobilités – 09 ottobre 2018

Île-de-France Mobilités lancia un ordine per sostituire i vecchi treni T1

Un mezzo di trasporto efficiente e affidabile, il tram è particolarmente apprezzato dai residenti dell'Ile-de-France che hanno riscoperto questa modalità nel 1992 con l'apertura del T1 (all'epoca tra Saint-Denis e Bobigny). I treni che attualmente vi circolano risalgono a questo periodo e non corrispondono più agli standard di comfort attesi dai passeggeri. Nello stesso spirito del grande piano di rinnovamento e sostituzione di 700 treni e RER avviato da Valérie Pécresse che è attualmente in fase di implementazione, Île-de-France Mobilités ha deciso di avviare la procedura il prima possibile per sostituire i treni esistenti.

Al fine di anticipare le estensioni della linea e migliorare l'offerta, Île-de-France Mobilités ha deciso di lanciare un bando di gara per 115 convogli che consente l'installazione di nuove attrezzature sull'intera linea, comprese le estensioni est e ovest. La realizzazione di questo bando di gara sarà affidata a RATP nell'ambito dell'espressione di necessità definita da Île-de-France Mobilités.

I nuovi tram dovranno essere: