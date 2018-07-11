Decisioni del Consiglio di Île-de-France Mobilités – 11 luglio 2018
Accelerazione del rinnovo dei treni e della RER di Île-de-France Mobilités
Deciso nel 2016 da Valérie Pécresse, Presidente della Regione e di Île-de-France Mobilités, il vasto piano di sostituzione e rinnovamento dei treni regionali continua. Dopo aver lanciato, 5 anni prima del previsto, il bando di gara per sostituire i treni RER B, Île-de-France Mobilités ha ordinato 36 nuovi treni Ile-de-France per le linee J, L e P.
Per i 18 treni destinati alle linee J e L (Paris Saint-Lazare), il tasso di consegna aumenterà da 2 a 3 treni al mese, il che consentirà di risparmiare da 6 a 7 mesi sul programma iniziale con una fine della consegna dei treni a settembre 2020.
Sulla linea P (Gare de l'Est), Île-de-France Mobilités ha anche ordinato 18 versioni lunghe dell'Ile-de-France che saranno consegnate tra ottobre 2020 e giugno 2021. Circoleranno sulla diramazione Parigi-Provins non appena sarà elettrificata nel 2021. I treni AGC bimodali che circolano su questo ramo saranno quindi utilizzati sul ramo Paris-La Ferté Milon, sostituendo le composizioni trainate del tipo RIB-RIO, che hanno più di 40 anni.
Il costo complessivo di questo nuovo ordine per 36 treni è di 367 milioni di euro, finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités.
Île-de-France Mobilités impegna 680 milioni di euro per finanziare i primi 53 treni delle linee 15, 16 e 17 del Grand Paris Express
Île-de-France Mobilités, proprietaria delle metropolitane Grand Paris Express, ha avviato l'acquisizione di 53 treni che circoleranno entro il 2024 sulle prime sezioni delle nuove linee della metropolitana dell'Ile-de-France. Il contratto con Société du Grand Paris prevede la possibilità di ordinare fino a 133 treni per la linea 15 e fino a 50 treni per le linee 16 e 17, per un importo di circa 1,3 miliardi di euro interamente finanziato da Île-de-France Mobilités.
Queste future metropolitane esisteranno in due versioni: una di 108m e 6 carrozze per la linea 15 più frequentata, e una di 53m e 3 carrozze per le linee 16 e 17. I treni saranno in grado di raggiungere una velocità massima di 110 km/h durante il funzionamento.
Questa acquisizione integra l'acquisizione da 1,1 miliardi di euro per 72 convogli "MP14" di 8 carrozze già decisa da Île-de-France Mobilités per la linea 14.
Il percorso delle linee 15 sud, 16 e 17 del Grand Paris Express
La gamma Navigo si arricchisce di due nuovi pass che semplificano la vita dei viaggiatori
Oltre ai pacchetti Navigo esistenti (giornalieri, settimanali, mensili, annuali), adattati alle esigenze dei residenti dell'Ile-de-France che viaggiano frequentemente, Île-de-France Mobilités sta creando due nuovi Pass, "Navigo Liberté+" e "Navigo Easy", che semplificheranno la vita di milioni di utenti occasionali.
Il "Navigo Liberté+" offrirà un servizio senza vincoli, ideale per gli utenti dei biglietti t+. Ti permetterà di viaggiare all'interno del perimetro geografico del biglietto t + (metropolitana, autobus, tram, RER a Parigi) beneficiando della tariffa preferenziale di un carnet dal primo viaggio (cioè € 1,49 invece di € 1,90). Con questo nuovo biglietto, il collegamento bus-metro e tram-metropolitana sarà gratuito. Infine, solo i viaggi effettuati saranno fatturati tramite addebito diretto alla fine del mese. Questo pass può essere ricaricato online e su una classica carta Navigo, quindi non è necessario fare la fila ai punti vendita ogni mese.
Il "Navigo Easy" è adattato alle esigenze dei viaggiatori occasionali. Si tratta di una carta contactless, venduta al prezzo di 2€, sulla quale possono essere caricati biglietti di trasporto dedicati all'uso occasionale (biglietti t+, pass giornaliero Navigo, pass speciale notte festiva, ecc.). Questo biglietto non richiederà alcun abbonamento o condizioni particolari da rispettare, inoltre, non essendo nominativo, può essere prestato ad altre persone.
Questi due nuovi pass saranno disponibili nel 2019. Sostituiranno gradualmente i biglietti magnetici al fine di ridurne massicciamente il numero.
L'operazione "tutti insieme per il carpooling" estesa ed estesa ai giorni di picchi di inquinamento e disagi nei trasporti
Lanciata il 1° ottobre 2017, l'operazione "Tutti insieme per il carpooling" ha sovvenzionato 130.000 viaggi di carpooling durante i primi 6 mesi (prima del periodo di sciopero). In considerazione dell'aumento netto del carpooling registrato nell'Île-de-France da tale data, Île-de-France Mobilités proroga l'operazione "Tutti insieme per il carpooling" fino al 31 ottobre 2018.
Il carpooling è una delle soluzioni di mobilità attivamente promosse da Île-de-France Mobilités per gli spostamenti quotidiani in aggiunta o in sostituzione del trasporto pubblico, quando è interrotto, al fine di combattere gli ingorghi e l'inquinamento atmosferico nell'Île-de-France.
Trasporto gratuito per gli agenti di polizia nell'Île-de-France
Su proposta di Valérie Pécresse al Ministero dell'Interno, 12.000 agenti di polizia di Yvelines, Seine et Marne, Essonne e Val d'Oise che non erano ancora interessati dal trasporto gratuito potranno beneficiare della "carta del traffico della polizia", equivalente all'annuale Navigo Pass. L'emissione di questa facilità di circolazione avverrà gradualmente a partire dal 1° settembre 2018.
Si uniscono ai 30.000 agenti di polizia di Parigi e della piccola corona, che hanno già beneficiato di questa misura grazie a un accordo rinnovato nell'autunno 2016 tra il Ministero dell'Interno, RATP, SNCF, Optile e Île-de-France Mobilités.
Comfort dei passeggeri: Île-de-France Mobilités investe in + informazioni e + servizi nelle stazioni
Per facilitare la vita quotidiana dei passeggeri nella regione di Parigi, Île-de-France Mobilités continua a investire nella modernizzazione delle stazioni con nuovi servizi (tele-operazione, terminali di chiamata e informazione, rifugi di nuova generazione) e una migliore informazione dei passeggeri in tempo reale.
Entro il 2019, 184 stazioni nella regione di Parigi saranno dotate di un sistema di tele-operazione che ha dimostrato la sua efficacia nelle prime stazioni attrezzate. Per migliorare il comfort di attesa per i viaggiatori nelle periferie esterne, entro il 2019 12 stazioni che non dispongono di un fabbricato viaggiatori o di una pensilina sui binari diretti a Parigi, saranno dotate di pensiline.
Île-de-France Mobilités offre 1.000 posti auto alla periferia di Parigi per gli abbonati Navigo
Entro questo autunno, quasi 1.000 posti auto, distribuiti su una dozzina di parcheggi alla periferia di Parigi, saranno messi a disposizione degli utenti del trasporto pubblico. Questi viaggiatori dell'Ile-de-France, dotati di un Navigo Pass, potranno beneficiare di un pass di parcheggio a tariffa preferenziale per parcheggiare il loro veicolo all'ingresso della capitale. Saranno in grado di continuare facilmente il loro viaggio con i mezzi pubblici senza subire le difficoltà del traffico o del parcheggio a Parigi.
91 linee di autobus supplementari migliorate nelle Petite e Grande Couronnes e nuovi forti impegni per la rete parigina
Prosegue la profonda revisione della rete di autobus dell'Ile-de-France avviata nel dicembre 2016 da Valérie Pécresse. Questa riorganizzazione dovrebbe consentire di costituire una rete regionale più equilibrata adattata alle sfide di viaggio di ciascun territorio per migliorare la vita quotidiana dei passeggeri e le loro condizioni di trasporto. In quest'ottica, Île-de-France Mobilités ha votato numerose misure per mettere in servizio la riorganizzazione della rete parigina entro aprile 2019. Inoltre, per i prossimi mesi sono stati decisi nuovi rinforzi dell'offerta di autobus per 91 linee e la ristrutturazione delle linee di autobus in vista dell'apertura del prolungamento del tram 3b fino a Porte d'Asnières.