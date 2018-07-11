Decisioni del Consiglio di Île-de-France Mobilités – 11 luglio 2018

Accelerazione del rinnovo dei treni e della RER di Île-de-France Mobilités

Deciso nel 2016 da Valérie Pécresse, Presidente della Regione e di Île-de-France Mobilités, il vasto piano di sostituzione e rinnovamento dei treni regionali continua. Dopo aver lanciato, 5 anni prima del previsto, il bando di gara per sostituire i treni RER B, Île-de-France Mobilités ha ordinato 36 nuovi treni Ile-de-France per le linee J, L e P.

Per i 18 treni destinati alle linee J e L (Paris Saint-Lazare), il tasso di consegna aumenterà da 2 a 3 treni al mese, il che consentirà di risparmiare da 6 a 7 mesi sul programma iniziale con una fine della consegna dei treni a settembre 2020.

Sulla linea P (Gare de l'Est), Île-de-France Mobilités ha anche ordinato 18 versioni lunghe dell'Ile-de-France che saranno consegnate tra ottobre 2020 e giugno 2021. Circoleranno sulla diramazione Parigi-Provins non appena sarà elettrificata nel 2021. I treni AGC bimodali che circolano su questo ramo saranno quindi utilizzati sul ramo Paris-La Ferté Milon, sostituendo le composizioni trainate del tipo RIB-RIO, che hanno più di 40 anni.

Il costo complessivo di questo nuovo ordine per 36 treni è di 367 milioni di euro, finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités.