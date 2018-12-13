Decisioni del Consiglio di Île-de-France Mobilités – 12 dicembre 2018
Più di 700 treni nuovi o rinnovati ordinati per la rete Ile-de-France: una scommessa vinta!
In soli 3 anni, Île-de-France Mobilités ha ordinato e finanziato più di 700 treni nuovi o rinnovati. Questo investimento storico di 10 miliardi di euro consente di ringiovanire una flotta la cui età media superava i 30 anni. Tutti questi treni e RER saranno messi in servizio entro la fine del 2021. Miglioreranno la regolarità delle linee, il comfort e la sicurezza quotidiana dei passeggeri.
Charles de Gaulle Express: Île-de-France Mobilités dà priorità al miglioramento della linea B della RER
Per migliorare l'esercizio e la qualità del servizio offerto ai 900.000 passeggeri giornalieri su questa linea, Île-de-France Mobilités ha intrapreso diverse operazioni su larga scala con SNCF e RATP. Il CDG Express, che utilizzerà in gran parte l'infrastruttura esistente, potrebbe influire sul funzionamento della linea RER B e delle linee Transilien durante i lavori e la sua messa in servizio. Di conseguenza, Île-de-France Mobilités chiede allo Stato di sospendere i lavori sul CDG Express fino a quando non saranno state fornite tutte le garanzie sull'assenza di impatto sui passeggeri giornalieri, in particolare sulla RER B.
Île-de-France Mobilités testerà l'installazione di asili nido nelle stazioni
Le stazioni occupano una posizione strategica al centro degli spostamenti giornalieri di 3 milioni di residenti dell'Ile-de-France e sono luoghi favorevoli allo sviluppo di un'offerta di servizi e negozi. Per trasformare questi luoghi di mobilità in veri e propri spazi di vita, beneficiano di un importante programma di riqualificazione (3 miliardi di euro entro il 2025): accessibilità, creazione di spazi Véligo, spazi connessi, servizi igienici, spazi di coworking, sviluppo di negozi, informazioni ai passeggeri, Park and Ride, ecc.
Île-de-France Mobilités ha deciso di testare l'implementazione di asili nido nelle stazioni dall'inizio dell'anno scolastico 2019. Un nuovo servizio che, se l'esperimento si rivelerà conclusivo, potrebbe essere offerto ai residenti dell'Ile-de-France in diverse stazioni della regione.
Bilancio 2019: investimenti sempre più sostenuti
Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités, ha deciso di mantenere il ritmo degli investimenti al fine di modernizzare il sistema di biglietteria, continuare gli investimenti in nuovi treni e RER e ristrutturazioni e mantenere l'aumento dei servizi di autobus in tutti i dipartimenti della Regione.
Rafforzare l'offerta e facilitare gli spostamenti
Île-de-France Mobilités ha preventivato ulteriori 133 milioni di euro per il 2019 per rafforzare l'offerta e facilitare gli spostamenti con più linee di autobus nelle periferie esterne, più frequenze e più autobus di notte. Il 2019 sarà anche l'anno della messa in servizio del nuovo ramo del tram 4 a Montfermeil, il lancio del nuovo servizio di noleggio a lungo termine di biciclette elettriche e l'implementazione del sistema che consente il park and ride gratuito (fuori Parigi).
Forte crescita degli investimenti
Il bilancio 2019 conferma il ritmo dei massicci investimenti impegnati per migliorare gli spostamenti quotidiani nell'Île-de-France . Negli ultimi 3 anni sono stati messi in servizio 252 treni nuovi o rinnovati sulla rete dell'Ile-de-France. Nel 2019 circoleranno 126 nuovi treni aggiuntivi, con l'obiettivo di 700 treni nuovi o rinnovati entro la fine del 2021.
A questi si aggiungeranno più di 1.000 autobus elettrici per portare la trasformazione energetica degli autobus come in nessun altro luogo in Europa. Contribuiranno allo sforzo senza precedenti per rafforzare l'offerta di autobus con quasi 500 linee create o rafforzate.
Trasporti per tutti
Il bilancio 2019 conferma l'impegno di Île-de-France Mobilités a rendere i trasporti accessibili a tutti i residenti dell'Ile-de-France, con la prosecuzione del programma di 1,4 miliardi di euro di lavori di accessibilità per rendere accessibile autonomamente il 60% delle stazioni della rete ferroviaria dell'Île-de-France.