Decisioni del Consiglio di Île-de-France Mobilités – 12 dicembre 2018

Charles de Gaulle Express: Île-de-France Mobilités dà priorità al miglioramento della linea B della RER

Per migliorare l'esercizio e la qualità del servizio offerto ai 900.000 passeggeri giornalieri su questa linea, Île-de-France Mobilités ha intrapreso diverse operazioni su larga scala con SNCF e RATP. Il CDG Express, che utilizzerà in gran parte l'infrastruttura esistente, potrebbe influire sul funzionamento della linea RER B e delle linee Transilien durante i lavori e la sua messa in servizio. Di conseguenza, Île-de-France Mobilités chiede allo Stato di sospendere i lavori sul CDG Express fino a quando non saranno state fornite tutte le garanzie sull'assenza di impatto sui passeggeri giornalieri, in particolare sulla RER B.