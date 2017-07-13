Scopri la mappa interattiva delle grandi opere dell'estate 2017

Tram e metropolitane poco impattati

Hai bisogno di pianificare i tuoi viaggi quest'estate? Île-de-France Mobilités pensa a te e ti offre una mappa interattiva del lavoro intrapreso quest'estate. Scopri quali linee saranno interessate, ma anche le date di inizio e fine dei lavori, nonché le stazioni, le stazioni e le fermate chiuse. Va notato che gli autobus sostitutivi saranno messi a disposizione durante il periodo di costruzione e che alcune linee ferroviarie e metropolitane saranno rafforzate.



Solo una linea della metropolitana sarà interessata dai lavori, la linea 4, con una chiusura della stazione di Saint-Sulpice fino al 31 agosto, le piattaforme da aggiornare per la futura automazione della linea. Anche i tram 2 e 4 subiranno lievi interruzioni.



Meno impattante ma altrettanto importante, proseguono i lavori di ampliamento e costruzione delle nuove linee di trasmissione, senza ripercussioni sulla rete.