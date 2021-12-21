Il primo treno del tram T13 corre tra Saint-Germain e Saint-Cyr (ma senza passeggeri)
Un primo treno tra Les Portes Saint-Cyr e Lisière Péreire
Correre a vuoto, a bassa velocità, poi sempre più velocemente, su tutta la parte ferroviaria della linea: è questo il programma delle prossime settimane per il primo treno del nuovo tram T13 che collegherà, nell'estate del 2022, le città di Saint-Cyr e Saint-Germain-en-Laye, attraverso le città di Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly e Versailles.
L'obiettivo di questi test, iniziati il 21 dicembre, è quello di effettuare tutta una serie di test per garantire il corretto funzionamento del tram e delle sue attrezzature - alimentazione, sistema frenante e funzionamento di incroci, passaggi a livello e segnalazione luminosa, ecc.
L'altro obiettivo di questi test è quello di abituare i residenti locali e gli utenti della strada alla presenza del tram sulla linea, soprattutto agli incroci.
Il calendario fino all'estate
Fino alla primavera: il T13 effettuerà test dinamici, prima sulla parte ferroviaria della linea, poi a gennaio anche sulla parte urbana della linea di Saint-Germain-en-Laye e sulla "virgola" tra Les Portes de Saint-Cyr e il capolinea.
In primavera, il T13 andrà in bianco. La marcia in bianco è una vera prova generale! Tutti i treni sono messi in condizioni di traffico reali, fermandosi in ogni stazione, ma sempre senza passeggeri a bordo. Saranno inoltre effettuati test in situazioni degradate.
E infine, nell'estate del 2022, il tuo tram T13 sarà messo in servizio, pronto ad accoglierti quotidianamente!
T13 in numeri
- 21.000 viaggiatori attesi ogni giorno
- 7 comuni serviti
- 30 minuti tra Saint-Germain RER e Saint-Cyr RER