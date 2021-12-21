Il primo treno del tram T13 corre tra Saint-Germain e Saint-Cyr (ma senza passeggeri)

Un primo treno tra Les Portes Saint-Cyr e Lisière Péreire

Correre a vuoto, a bassa velocità, poi sempre più velocemente, su tutta la parte ferroviaria della linea: è questo il programma delle prossime settimane per il primo treno del nuovo tram T13 che collegherà, nell'estate del 2022, le città di Saint-Cyr e Saint-Germain-en-Laye, attraverso le città di Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly e Versailles.

L'obiettivo di questi test, iniziati il 21 dicembre, è quello di effettuare tutta una serie di test per garantire il corretto funzionamento del tram e delle sue attrezzature - alimentazione, sistema frenante e funzionamento di incroci, passaggi a livello e segnalazione luminosa, ecc.

L'altro obiettivo di questi test è quello di abituare i residenti locali e gli utenti della strada alla presenza del tram sulla linea, soprattutto agli incroci.