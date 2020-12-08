Scopri i vincitori del Passenger Information Challenge 2020!

Il podio del Passenger Information Challenge 2020

La cerimonia di premiazione della sfida, durante la quale è stato svelato il podio, si è svolta a distanza l'8 dicembre, alla presenza di Jean-Louis Perrin, Deputy CEO di Île-de-France Mobilités. È stata un'opportunità per riunire gli attori dell'innovazione e della mobilità nell'Île-de-France.

Ai tre vincitori è stata offerta la firma di un accordo di finanziamento con Île-de-France Mobilités che consente la sperimentazione e il coaching per testare la loro soluzione nella regione Ile-de-France.