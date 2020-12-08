Scopri i vincitori del Passenger Information Challenge 2020!
Il podio del Passenger Information Challenge 2020
La cerimonia di premiazione della sfida, durante la quale è stato svelato il podio, si è svolta a distanza l'8 dicembre, alla presenza di Jean-Louis Perrin, Deputy CEO di Île-de-France Mobilités. È stata un'opportunità per riunire gli attori dell'innovazione e della mobilità nell'Île-de-France.
Ai tre vincitori è stata offerta la firma di un accordo di finanziamento con Île-de-France Mobilités che consente la sperimentazione e il coaching per testare la loro soluzione nella regione Ile-de-France.
Scopri ora il podio della sfida:
1° premio: Ezymob – Accompagnamento degli ipovedenti nei trasporti pubblici
Soluzione di supporto per ipovedenti nel trasporto pubblico (rilevamento di porte, posti a sedere, ecc.) basata sull'intelligenza artificiale, affrontando le questioni sociali dell'accessibilità. Lo smartphone diventa gli occhi dell'utente e semplici messaggi sonori e visivi lo avvisano per guidarlo autonomamente nel trasporto.
2° premio: My Copilot – Supporto agli utenti in situazione di dipendenza nella loro mobilità
Soluzione per supportare gli utenti in situazione di dipendenza (anziani e persone con mobilità ridotta) nella loro mobilità attraverso una connessione con un copilota che aiuta gli utenti durante tutto il loro viaggio e per tutte le modalità di trasporto. Una piattaforma e un call center consentono agli utenti di connettersi con gli accompagnatori.
3° premio: Uwinbike – Prova di pedalata in bicicletta negli spostamenti casa-lavoro
App per tracciare gli spostamenti in bicicletta e fornire la prova della pedalata durante gli spostamenti casa-lavoro come parte del pacchetto di mobilità sostenibile. La soluzione consente inoltre di incoraggiare l'uso della bicicletta negli spostamenti e di essere informati sul risparmio di CO2.
Grazie e arrivederci al prossimo anno!
Il team della sfida ringrazia tutti i partecipanti, così come tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa seconda edizione! Vi aspettiamo nel 2021 per scoprire il tema della prossima edizione del Passenger Information Challenge.