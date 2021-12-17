Scopri il design della metropolitana della linea 18
Il design vincente è il numero 3
Hai scelto un metro 18 il cui volto afferma una fluidità raffinata. Un'identità semplice e forte, una metropolitana aperta verso l'esterno.
La tua futura metro 18 a colpo d'occhio
- I primi treni lasceranno la fabbrica nel 2024
- Messa in servizio entro il 2026 della prima tratta da Massy-Palaiseau a CEA Saint Aubin, via Palaiseau e Orsay - Gif
- La linea 18 della metropolitana collegherà l'aeroporto di Orly a Versailles Chantiers, ovvero 10 stazioni servite in 30 minuti
- Velocità fino a 100 km/h in modalità automatica senza conducente
- L'intervallo tra i treni si riduce fino a 85 secondinelle ore di punta
- Metropolitane aperte per tutta la lunghezza
- Fino a 350 passeggeri per treno