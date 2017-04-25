Scopri il nuovo sito Vianavigo in anteprima, e dacci la tua opinione
La tua opinione conta
Riceviamo regolarmente via e-mail i vostri suggerimenti per migliorare i servizi Vianavigo. La ricchezza delle vostre osservazioni ci ha dato un'idea: e se aprissimo uno spazio di scambio dedicato per ottimizzare questo dialogo, permettervi di testare in anteprima i nostri siti e applicazioni e informarvi delle novità immaginate dai nostri team? Nasce così il Lab de Vianavigo. Questo nuovo spazio di scambio consente di scoprire in anteprima tutte le nuove funzionalità in fase di sviluppo e di testarle prima della loro messa in servizio. Per partecipare, niente di più facile: basta diventare Labtester registrandosi sul sito dedicato.
Vianavigo si evolve
Il LAB by vianavigo, il tuo spazio collaborativo per migliorare i nostri servizi.
Potrai testare le nuove funzionalità del sito web Vianavigo , come la ricerca di percorsi accessibili alle persone su sedia a rotelle o la funzione di ricerca di terminali Vélib e percorsi ciclabili. Queste nuove funzionalità possono essere testate anche su smarphone con l'app Vianavigo Lab. La tua missione: testare e inviarci i tuoi commenti, idee e desideri in modo da poter evolvere i nostri servizi.
Quindi, unisciti subito alla community di Vianavigo Labtesters!