Scopri il nuovo sito Vianavigo in anteprima, e dacci la tua opinione

La tua opinione conta

Riceviamo regolarmente via e-mail i vostri suggerimenti per migliorare i servizi Vianavigo. La ricchezza delle vostre osservazioni ci ha dato un'idea: e se aprissimo uno spazio di scambio dedicato per ottimizzare questo dialogo, permettervi di testare in anteprima i nostri siti e applicazioni e informarvi delle novità immaginate dai nostri team? Nasce così il Lab de Vianavigo. Questo nuovo spazio di scambio consente di scoprire in anteprima tutte le nuove funzionalità in fase di sviluppo e di testarle prima della loro messa in servizio. Per partecipare, niente di più facile: basta diventare Labtester registrandosi sul sito dedicato.