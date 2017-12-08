Il treno di nuova generazione REGIO 2N viene schierato sulla linea R

Inaugurazione del Regio 2N, un nuovo treno sulla linea R
Inaugurazione della Regio 2N sulla linea R

Il REGIO 2N corre per la prima volta sulla rete Ile-de-France questo venerdì 8 dicembre. Questi treni a 2 piani di nuova generazione sostituiranno gradualmente gli attuali treni Z 2N sulla linea R e offriranno ai 70.000 passeggeri che utilizzano la linea un elevato livello di comfort e servizi.

I primi 6 treni consegnati a dicembre circoleranno lunedì 11 dicembre tra Melun e Montereau (77). 42 nuovi treni saranno impiegati sulla linea R entro il 2019. Questo materiale rotabile è interamente finanziato da Île-de-France Mobilités per un costo di 589 milioni di euro.

Regio 2N, nuova generazione di Treno a bordo
Nuovi treni sulla linea R

L'arrivo del REGIO 2N sostiene ulteriormente la rivoluzione dei trasporti che si sta attualmente svolgendo sulle reti ferroviarie e RER dell'Île-de-France. In definitiva, più di 700 treni nuovi o rinnovati circoleranno nell'Île-de-France entro il 2021 per un costo di 10 miliardi di euro.

"Questi treni nuovi, moderni, riscaldati, climatizzati, accessibili e sicuri sostituiscono treni che a volte hanno più di 50 anni, è una vera rivoluzione per Seine-et-Marnais che avrà finalmente il livello di comfort che hanno il diritto di aspettarsi", spiega Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités. "Grazie a questi treni più affidabili ed efficienti, dovrebbero anche vedere aumentare la puntualità della linea come notato dai passeggeri della linea K che serve il nord del dipartimento e che ha guadagnato 7 punti di regolarità in 1 anno con il dispiegamento del Francilien. ".

Treni confortevoli...

Questo progetto da 589 milioni di euro, interamente finanziato da Île-de-France Mobilités, offre ai residenti dell'Ile-de-France un comfort di viaggio ottimale:

  • aria condizionata
  • riscaldamento a pavimento
  • doppi vetri
  • Prese elettriche 220V tra i sedili per caricare il telefono
  • Spazi per biciclette per utenti che combinano treno e bicicletta
  • illuminazione omogenea e rilassante
  • una disposizione spaziosa per facilitare la circolazione tra i 2 livelli
Interno del Regio 2N adattato ai residenti dell'Ile-de-France
L'interno del Regio 2N

L'impegno di Île-de-France Mobilités per l'accessibilità continua con REGIO 2N, che è il primo dispositivo a 2 livelli conforme al 100% ai più recenti standard europei per l'accessibilità per le persone a mobilità ridotta.

All'interno dei treni, la circolazione delle persone a mobilità ridotta sarà facilitata nei corridoi grazie a maniglie fissate ai sedili. Il treno offre anche un accesso a livello alle piattaforme.

… e dotato di tecnologie all'avanguardia

Il REGIO 2N è dotato del Sistema di informazione dei passeggeri di bordo (SIVE) per fornire il massimo delle informazioni in tempo reale sul viaggio: trasferimenti, tempo di viaggio, numero di fermate, ecc.

Eco-responsabile, è stato progettato per ottimizzare le sue prestazioni e l'impatto ambientale: 15% di massa in meno per passeggero, riduzione del 30% del consumo energetico, migliore isolamento termico, sensore di concentrazione di CO2 per regolare il flusso dell'aria condizionata in base al numero di passeggeri a bordo...

Infine, 25 telecamere di sorveglianza a bordo di ogni convoglio REGIO 2N garantiscono la sicurezza dei passeggeri.

Sistema informatico nel Regio 2N
Il Regio 2N dotato di sistema informatico

Per maggiori informazioni sul progetto REGIO 2N

Infografica: Ordine complementare per 9 convogli Regio 2N e il percorso delle linee N, D, R
Ordine supplementare per 9 convogli Regio 2N

ordine aggiuntivo per 9 convogli Regio 2N per completare gli investimenti effettuati. Treno linea N 73 nuovi convogli entro il 2021. Treno linea D 19 nuovi treni dalla fine del 2019. Treno linea R 42 nuovi convogli entro il 2019.