Il treno di nuova generazione REGIO 2N viene schierato sulla linea R
Il REGIO 2N corre per la prima volta sulla rete Ile-de-France questo venerdì 8 dicembre. Questi treni a 2 piani di nuova generazione sostituiranno gradualmente gli attuali treni Z 2N sulla linea R e offriranno ai 70.000 passeggeri che utilizzano la linea un elevato livello di comfort e servizi.
I primi 6 treni consegnati a dicembre circoleranno lunedì 11 dicembre tra Melun e Montereau (77). 42 nuovi treni saranno impiegati sulla linea R entro il 2019. Questo materiale rotabile è interamente finanziato da Île-de-France Mobilités per un costo di 589 milioni di euro.
L'arrivo del REGIO 2N sostiene ulteriormente la rivoluzione dei trasporti che si sta attualmente svolgendo sulle reti ferroviarie e RER dell'Île-de-France. In definitiva, più di 700 treni nuovi o rinnovati circoleranno nell'Île-de-France entro il 2021 per un costo di 10 miliardi di euro.
"Questi treni nuovi, moderni, riscaldati, climatizzati, accessibili e sicuri sostituiscono treni che a volte hanno più di 50 anni, è una vera rivoluzione per Seine-et-Marnais che avrà finalmente il livello di comfort che hanno il diritto di aspettarsi", spiega Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités. "Grazie a questi treni più affidabili ed efficienti, dovrebbero anche vedere aumentare la puntualità della linea come notato dai passeggeri della linea K che serve il nord del dipartimento e che ha guadagnato 7 punti di regolarità in 1 anno con il dispiegamento del Francilien. ".
Treni confortevoli...
Questo progetto da 589 milioni di euro, interamente finanziato da Île-de-France Mobilités, offre ai residenti dell'Ile-de-France un comfort di viaggio ottimale:
- aria condizionata
- riscaldamento a pavimento
- doppi vetri
- Prese elettriche 220V tra i sedili per caricare il telefono
- Spazi per biciclette per utenti che combinano treno e bicicletta
- illuminazione omogenea e rilassante
- una disposizione spaziosa per facilitare la circolazione tra i 2 livelli
L'impegno di Île-de-France Mobilités per l'accessibilità continua con REGIO 2N, che è il primo dispositivo a 2 livelli conforme al 100% ai più recenti standard europei per l'accessibilità per le persone a mobilità ridotta.
All'interno dei treni, la circolazione delle persone a mobilità ridotta sarà facilitata nei corridoi grazie a maniglie fissate ai sedili. Il treno offre anche un accesso a livello alle piattaforme.
… e dotato di tecnologie all'avanguardia
Il REGIO 2N è dotato del Sistema di informazione dei passeggeri di bordo (SIVE) per fornire il massimo delle informazioni in tempo reale sul viaggio: trasferimenti, tempo di viaggio, numero di fermate, ecc.
Eco-responsabile, è stato progettato per ottimizzare le sue prestazioni e l'impatto ambientale: 15% di massa in meno per passeggero, riduzione del 30% del consumo energetico, migliore isolamento termico, sensore di concentrazione di CO2 per regolare il flusso dell'aria condizionata in base al numero di passeggeri a bordo...
Infine, 25 telecamere di sorveglianza a bordo di ogni convoglio REGIO 2N garantiscono la sicurezza dei passeggeri.
Per maggiori informazioni sul progetto REGIO 2N
ordine aggiuntivo per 9 convogli Regio 2N per completare gli investimenti effettuati. Treno linea N 73 nuovi convogli entro il 2021. Treno linea D 19 nuovi treni dalla fine del 2019. Treno linea R 42 nuovi convogli entro il 2019.