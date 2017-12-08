Il treno di nuova generazione REGIO 2N viene schierato sulla linea R

L'arrivo del REGIO 2N sostiene ulteriormente la rivoluzione dei trasporti che si sta attualmente svolgendo sulle reti ferroviarie e RER dell'Île-de-France. In definitiva, più di 700 treni nuovi o rinnovati circoleranno nell'Île-de-France entro il 2021 per un costo di 10 miliardi di euro.

"Questi treni nuovi, moderni, riscaldati, climatizzati, accessibili e sicuri sostituiscono treni che a volte hanno più di 50 anni, è una vera rivoluzione per Seine-et-Marnais che avrà finalmente il livello di comfort che hanno il diritto di aspettarsi", spiega Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités. "Grazie a questi treni più affidabili ed efficienti, dovrebbero anche vedere aumentare la puntualità della linea come notato dai passeggeri della linea K che serve il nord del dipartimento e che ha guadagnato 7 punti di regolarità in 1 anno con il dispiegamento del Francilien. ".