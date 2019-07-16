Installazione dei nuovi portali di convalida: la stazione di Saint-Lazare è attrezzata

Lotta contro le frodi

I casi di frode saranno conteggiati, potranno essere seguiti in tempo reale ed essere oggetto di un allarme luminoso (e/o acustico) quando si attraversa il portale da parte di una persona che non ha convalidato il proprio biglietto di trasporto.

Sostenere lo sviluppo del ticketing Navigo

La modernizzazione della biglietteria nell'Île-de-France ha preso forma nel 2019 con la creazione del servizio Navigo Easy e Navigo Liberté+. Queste due novità sono state progettate per soddisfare le esigenze specifiche dei cosiddetti viaggiatori "occasionali" e per sostituire gradualmente i biglietti della metropolitana. L'installazione di portali nelle stazioni che non ne sono ancora dotate è necessaria per lo sviluppo di questi nuovi servizi in tutta l'Île-de-France.

Per saperne di più sullo sviluppo del ticketing nell'Île-de-France, puoi consultare le notizie ad esso dedicate.

Questa nuova apparecchiatura, la cui installazione è interamente finanziata da Île-de-France Mobilités per un budget di 14 milioni di euro, sostituirà quasi 1.800 tornelli nelle stazioni dell'Île-de-France, alcuni dei quali risalgono a più di 30 anni fa.

Un'implementazione pensata a monte per non impattare sui viaggiatori

Poiché la stazione di Saint-Lazare è la seconda stazione più grande d'Europa in termini di flussi di passeggeri dopo la Gare du Nord, l'installazione dei nuovi portali è stata pensata in modo da non influire sui viaggi dei passeggeri che utilizzano regolarmente le sue linee. Così, i portali sono stati installati e lasciati aperti diverse settimane prima della loro messa in servizio, in modo che i passeggeri si abituino alla loro presenza, ed è stata istituita una campagna di informazione negli spazi della stazione.