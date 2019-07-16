Installazione dei nuovi portali di convalida: la stazione di Saint-Lazare è attrezzata
Nuove attrezzature adattate ai flussi di passeggeri nella regione di Parigi
Questo materiale semplificherà la tua vita quotidiana. Progettato per adattarsi ai grandi flussi di viaggiatori nell'Île-de-France , questo nuovo equipaggiamento consentirà di:
Migliore gestione dei flussi
La scelta delle porte girevoli (e non più "cancellabili") e una nuova tecnologia di rilevamento rappresentano un salto tecnologico che consente una più rapida validazione e attraversamento dei portali. Oltre ad offrire un flusso più elevato rispetto al modello attuale, adatterà il suo funzionamento distinguendo il tipo di viaggiatore (adulto, bambino e viaggiatore con bagagli). Alla stazione di Saint-Lazare, l'implementazione del processo di convalida consentirà di comprendere meglio l'uso dei diversi spazi e linee di trasporto, al fine di adattare i servizi ai passeggeri.
Le porte di convalida sono composte dai seguenti elementi:
- Porte a bilico
- Gestione dei flussi
- Passaggi allargati
- Lettura dei biglietti di trasporto
- Frodi registrate
- ecc...
I terminali di convalida sono composti dai seguenti elementi:
- Indicatore luminoso
- Display touchscreen
- Validazione magnetica
- ecc...
Lotta contro le frodi
I casi di frode saranno conteggiati, potranno essere seguiti in tempo reale ed essere oggetto di un allarme luminoso (e/o acustico) quando si attraversa il portale da parte di una persona che non ha convalidato il proprio biglietto di trasporto.
Sostenere lo sviluppo del ticketing Navigo
La modernizzazione della biglietteria nell'Île-de-France ha preso forma nel 2019 con la creazione del servizio Navigo Easy e Navigo Liberté+. Queste due novità sono state progettate per soddisfare le esigenze specifiche dei cosiddetti viaggiatori "occasionali" e per sostituire gradualmente i biglietti della metropolitana. L'installazione di portali nelle stazioni che non ne sono ancora dotate è necessaria per lo sviluppo di questi nuovi servizi in tutta l'Île-de-France.
Questa nuova apparecchiatura, la cui installazione è interamente finanziata da Île-de-France Mobilités per un budget di 14 milioni di euro, sostituirà quasi 1.800 tornelli nelle stazioni dell'Île-de-France, alcuni dei quali risalgono a più di 30 anni fa.
Un'implementazione pensata a monte per non impattare sui viaggiatori
Poiché la stazione di Saint-Lazare è la seconda stazione più grande d'Europa in termini di flussi di passeggeri dopo la Gare du Nord, l'installazione dei nuovi portali è stata pensata in modo da non influire sui viaggi dei passeggeri che utilizzano regolarmente le sue linee. Così, i portali sono stati installati e lasciati aperti diverse settimane prima della loro messa in servizio, in modo che i passeggeri si abituino alla loro presenza, ed è stata istituita una campagna di informazione negli spazi della stazione.
Sono stati inoltre effettuati diversi test in condizioni reali per un periodo di una settimana, su ciascuna linea interessata e in diversi momenti della giornata. Hanno permesso di garantire il corretto funzionamento del sistema quando è stato attivato, ma anche di confermare l'affidabilità e la robustezza delle porte. Infine, la segnaletica della stazione è stata adattata per un orientamento ottimale dei passeggeri. Dal 15 luglio, e inizialmente, la messa in servizio dei nuovi portali sarà effettiva solo parzialmente, al di fuori delle ore di punta.
