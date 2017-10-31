Stazioni ferroviarie più moderne e accessibili
Molti progetti impegnati per una migliore accessibilità dei viaggiatori
Accessibilità significa offrire più comfort a tutti i viaggiatori: ascensori, aree di accoglienza più ampie e leggibili, rampe di accesso, migliori informazioni ai passeggeri, ecc.
Accessibilità significa tenere conto di tutte le disabilità, in tutti i trasporti. Alcuni esempi di azioni attuate:
- Il 100% delle stazioni della metropolitana sono dotate di sistemi di informazione visiva e acustica sui binari.
- Sulle linee 1, 2, 3, 5, 9, 13 e 14 della metropolitana, le mappe delle linee sono dinamiche (luce su ogni stazione). Su queste linee e sulla linea 4, la stazione successiva è annunciata da un messaggio acustico.
- Sono disponibili 379 linee di autobus e il 100% dei tram e degli autobus Tzen.
- Il trasporto scolastico per tutti gli alunni, apprendisti e studenti con disabilità è garantito: più di 10.000 studenti utilizzano questa soluzione di trasporto ogni giorno.
Île-de-France Mobilités sostiene e partecipa al finanziamento del servizio PAM, un servizio di trasporto porta a porta su richiesta, riservato alle persone in possesso di una carta di invalidità minimo dell'80%, che non possono utilizzare i mezzi pubblici. Questo servizio è sostenuto con 2 milioni di euro dalla Regione e funziona per tutti i dipartimenti dell'Île-de-France.
Nuove e innovazioni nelle stazioni
Segui in diretta il numero di spazi di microworking nelle stazioni dell'Île-de-France
70 di 150 spazi di microworking nelle stazioni
Entro il 2025, 3 miliardi di euro saranno destinati all'ammodernamento delle stazioni dell'Ile-de-France. Oltre alla ristrutturazione degli edifici, l'ambizione è quella di integrare più comfort e servizi:
- 200 stazioni nell'Île-de-France saranno dotate di servizi igienici entro il 2020 (tutte le stazioni con più di 5.000 passeggeri al giorno).
- Spazi di microworking (150 stazioni interessate, di cui 70 dal 2017): spazi riscaldati, confortevoli e dotati di Wi-Fi
- Negozi e servizi
Spazi di microworking: 150 stazioni interessate, di cui 70 quest'anno