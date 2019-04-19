Navette autonome testate a Parigi La Défense

Dopo la dimostrazione di navetta autonoma condotta nelle scorse settimane sul ponte Charles de Gaulle (Parigi 12) con la RATP e la città di Parigi, Île-de-France Mobilités (ex STIF) continua il suo approccio innovativo a favore della nuova mobilità sperimentando veicoli autonomi per 6 mesi sull'Esplanade de La Défense. Questo servizio offrirà un viaggio senza agenti a bordo, che è una prima mondiale.

Attualmente sono previsti due percorsi: uno durante la settimana che serve i quartieri di Valmy e Faubourg de l'Arche dal Grande Arche de La Défense e il secondo che attraversa l'Esplanade de La Défense nei fine settimana e nei giorni festivi.

"Con la rivoluzione dei trasporti che ho avviato più di un anno fa, ho scelto di fare dell'innovazione una priorità per migliorare la vita quotidiana dei passeggeri nella regione di Parigi. Questo esperimento è la concretizzazione di questo approccio innovativo al fine di preparare il futuro della mobilità nell'Ile-de-France. Offrirà una prima mondiale un servizio in totale autonomia su uno spazio pubblico, senza la presenza di un agente a bordo del veicolo", spiega Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités (ex STIF) e della Regione Ile-de-France.