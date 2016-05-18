Treni della linea C nei colori della Reggia di Versailles

I giardini del castello sono più apprezzati, e il famoso bacino di Latona, inaugurato nel maggio 2015 dopo 2 anni di restauro, sublima uno degli scompartimenti del treno.

Grazie al patrocinio della Fondazione Philantropia, il bacino e i parterre di Latona, capolavori dei giardini di Versailles, sono stati in grado di rinascere nel maggio 2015. Questo eccezionale restauro ha richiesto una notevole sinergia di know-how.

E altri luoghi imperdibili: la Sala degli Specchi e la Sala delle Battaglie, la Camera della Regina del Petit Trianon, il Tempio dell'Amore e il Belvedere del Domaine de Marie-Antoinette, il peristilio del Grand Trianon o la Biblioteca di Luigi XVI ...