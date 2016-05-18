Treni della linea C nei colori della Reggia di Versailles
Le decorazioni scelte per questa seconda edizione sono evocazioni della ricchezza della tenuta di Versailles. I decori sono adattati alla configurazione del treno, e generalmente alleggeriti per abbinarsi al nuovo design interno, colorato e luminoso. Offrono nuove prospettive nel treno.
L'ammodernamento e la laminazione di questi cinque convogli con un film plastico ad alta tecnologia sono effettuati dal technicentre industriale SNCF di Saint-Pierre des-Corps.
Focus sui decori scelti
I giardini del castello sono più apprezzati, e il famoso bacino di Latona, inaugurato nel maggio 2015 dopo 2 anni di restauro, sublima uno degli scompartimenti del treno.
Grazie al patrocinio della Fondazione Philantropia, il bacino e i parterre di Latona, capolavori dei giardini di Versailles, sono stati in grado di rinascere nel maggio 2015. Questo eccezionale restauro ha richiesto una notevole sinergia di know-how.
E altri luoghi imperdibili: la Sala degli Specchi e la Sala delle Battaglie, la Camera della Regina del Petit Trianon, il Tempio dell'Amore e il Belvedere del Domaine de Marie-Antoinette, il peristilio del Grand Trianon o la Biblioteca di Luigi XVI ...
Questi 5 treni attraverseranno ogni giorno 36 stazioni RER C e 5 dipartimenti (Parigi, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines).
Questa operazione mira a rendere più piacevoli le condizioni di viaggio per i viaggiatori, siano essi turisti o utenti giornalieri della linea C per studiare o lavorare.
Questa partnership mira a promuovere Versailles in modo originale, sia nei confronti del potenziale pubblico dell'Ile-de-France che del pubblico turistico.