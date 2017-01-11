I treni di nuova generazione circoleranno sulle linee D ed E
Per Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités: "Questa decisione di SNCF concretizza un ordine storico di Île-de-France Mobilités, effettuato nel luglio 2016 per attuare la rivoluzione dei trasporti. Più di 700 treni saranno acquistati o rinnovati per modernizzare l'attuale materiale rotabile, la cui età media supera i 30 anni. È la vita quotidiana dei residenti dell'Ile-de-France e dei passeggeri delle linee D ed E che cambierà. Dal 2021, scopriranno treni di nuova generazione, più sicuri e affidabili ma anche più confortevoli e regolari. Gli effetti positivi di questo ordine si faranno sentire anche sul resto della rete: il 15% del traffico RER A sarà trasferito sulla linea E prolungata, che sarà consegnata nel 2022 a Nanterre, poi nel 2024 a Mantes-la-Jolie. »
Un treno efficiente e più funzionale
Alstom, in consorzio con Bombardier, progetterà e fornirà la prossima generazione di apparecchiature. Circa 2.000 persone lavoreranno a questo progetto e più di 8.000 posti di lavoro saranno sostenuti in Francia nel settore ferroviario.
Questo treno chiamato X'Trapolis Cityduplex sarà in grado di trasportare fino a 1860 passeggeri in versione 130m. Diverse innovazioni ridurranno il consumo energetico del 25% rispetto alle precedenti generazioni di apparecchiature.
Questo treno "boa" è completamente aperto (senza separazione tra le carrozze) facilitando il movimento dei passeggeri all'interno dei treni.
In ciascuna delle vetture finali, le piattaforme consentono agli utenti di sedie a rotelle un accesso diretto e rapido ai loro spazi dedicati.
L'aria condizionata, l'illuminazione e i sedili sono stati progettati per consentire un elevato livello di comfort.