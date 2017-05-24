Nuovi treni per i passeggeri delle linee N e D entro il 2021
"Questo nuovo ordine per ulteriori Regio2N fa parte della rivoluzione dei trasporti per la quale mi sono impegnato più di un anno e mezzo fa, con l'obiettivo di sostituire o rinnovare più di 700 treni in 5 anni. Questi massicci investimenti sono essenziali per migliorare la regolarità delle nostre linee ferroviarie e il comfort quotidiano dei passeggeri nella regione di Parigi", ha dichiarato Valérie Pécresse.
Nuovi treni per un maggiore comfort
Questi nuovi treni offrono spazi più spaziosi grazie all'assenza di partizioni interne. Questa disposizione consente di soddisfare le esigenze di ottimizzazione del traffico passeggeri nel treno e di accessibilità a livello dalle piattaforme per le persone con mobilità ridotta. L'informazione dei passeggeri e la sicurezza non sono da meno poiché ogni treno è dotato di schermi informativi e di protezione video.
Tre linee attrezzate entro il 2021
Installazione di nuovi convogli Régio 2N sulle linee D, N e R. Treno N 69 nuovi convogli entro il 2021, un nuovo ordine per 1,1 miliardi di euro. Treno D, 14 nuovi convogli entro il 2021. Treno R, 42 nuovi treni entro il 2021. Île-de-France mobilités finanzia il rinnovo dei treni al 100%.
Tra la fine del 2019 e il 2021, tutti i treni in circolazione (VB2N) sulla linea N saranno sostituiti da Regio2N. Questi nuovi treni saranno in grado di soddisfare tutte le esigenze della rete dalla stazione di Montparnasse per i 117.000 passeggeri della regione Ile-de-France che la utilizzano ogni giorno.
Anche la linea R vedrà il suo materiale rotabile gradualmente sostituito al 100% da nuovi convogli Regio2N da gennaio 2018 fino al 2019. E altri treni potrebbero essere schierati entro il 2021 sulla linea D della RER tra Juvisy e Corbeil-Malesherbes.
Tuttavia, il dispiegamento di questi nuovi treni su questo ramo sarà condizionato dalla decisione, prevista per la fine del 2017, di riconfigurare il servizio della linea D su questa zona meridionale dal 2019.
Nel 2021, più di 200.000 passeggeri nella regione di Parigi circoleranno ogni giorno a bordo di questi 125 treni moderni, confortevoli e spaziosi sviluppati in base alle loro esigenze.