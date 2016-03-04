Lavori preparatori e di deviazione della rete per facilitare la costruzione del tram 9

Progetto Tram 9

Entro il 2020, un tram collegherà la Porte de Choisy a Parigi al centro di Orly in 30 minuti. Il tram 9 Parigi-Orly città sarà costruito in parte sulla strada dipartimentale 5 e servirà sei comuni: Parigi 13, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais e Orly. Obiettivi: migliorare le condizioni di trasporto degli abitanti e sostenere lo sviluppo dei comuni intorno al percorso. Su questa linea di 10 km sono attesi tra i 70.000 e gli 80.000 passeggeri al giorno.