Lavori preparatori e di deviazione della rete per facilitare la costruzione del tram 9
Il lavoro preparatorio è un passo essenziale per l'avvio del progetto. L'obiettivo è liberare le aree interessate dallo sviluppo della tramvia (rimozione dell'arredo urbano, ecc.) e sviluppare le strade: creazione di corsie temporanee, installazione di segnaletica per le zone di cantiere, semafori e illuminazione temporanea.
Dopo i lavori preparatori, le reti sotterranee (fognature, acqua potabile, elettricità, gas, telecomunicazioni) devono essere spostate per rimanere accessibili per l'assistenza, la manutenzione e la ristrutturazione quando la tramvia è in funzione.
I lavori preparatori e di deviazione delle reti saranno spalmati su poco più di un anno per lasciare il posto alla costruzione della tramvia.
Île-de-France Mobilités (ex STIF), proprietaria del progetto tram 9, garantisce la corretta organizzazione degli interventi ottimizzando il programma di completamento dei lavori al fine di limitare il più possibile i disagi per i residenti locali
Progetto Tram 9
Entro il 2020, un tram collegherà la Porte de Choisy a Parigi al centro di Orly in 30 minuti. Il tram 9 Parigi-Orly città sarà costruito in parte sulla strada dipartimentale 5 e servirà sei comuni: Parigi 13, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais e Orly. Obiettivi: migliorare le condizioni di trasporto degli abitanti e sostenere lo sviluppo dei comuni intorno al percorso. Su questa linea di 10 km sono attesi tra i 70.000 e gli 80.000 passeggeri al giorno.
Una nuova modalità di trasporto sulla RD 5: il tram
Con oltre 57.000 passeggeri al giorno (sulla linea 183) tra Porte de Choisy e l'aeroporto di Orly, l'uso della modalità "bus" sta raggiungendo i suoi limiti in termini di capacità.
Questa osservazione, così come i numerosi progetti di sviluppo in questo settore, rendono necessario costruire un nuovo modo di trasporto tra Parigi e Orly.
Un progetto decisivo per il futuro del territorio
Nella parte occidentale della Val-de-Marne, lungo la strada dipartimentale n. 5 (ex RN 305), il territorio tra Parigi e Orly sta vivendo uno sviluppo crescente. Entro il 2020, nuovi abitanti, nuove imprese, nuove attrezzature avranno rafforzato il suo dinamismo.