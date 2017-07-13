Monopattini self-service per tutta l'estate a Châtillon e Montrouge

Una risposta concreta al problema dell'ultimo miglio

Durante la fase della linea 51, Société du Grand Paris e Île-de-France Mobilités stanno testando soluzioni innovative per facilitare gli spostamenti quotidiani e offrire agli utenti forme di mobilità dolce, vicino al loro posto di lavoro o a casa.

La soluzione proposta da Knot si inserisce in questo quadro, rispondendo al problema dell'ultimo miglio da percorrere, dopo aver utilizzato i mezzi pubblici (metro, RER, bus, tram, treno). Così, un residente della capitale che lavora a Montrouge sarà in grado di utilizzare uno scooter dalle stazioni della metropolitana di Chatillon-Montrouge (linea 13) e Mairie de Montrouge (linea 4) e raggiungere il suo posto di lavoro in pochi minuti.