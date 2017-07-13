Monopattini self-service per tutta l'estate a Châtillon e Montrouge
Amanti dello sci urbano, rallegratevi! La Société du Grand Paris e Île-de-France Mobilités ti offrono per tutta l'estate scooter connessi appositamente progettati per brevi viaggi. Quaranta dispositivi saranno a vostra disposizione fino alla fine di agosto. Cinque stazioni di ricarica saranno installate a Châtillon e tre a Montrouge.
Noleggia i tuoi scooter per un'ora o per il giorno
Gli scooter sono collegati a un'applicazione per smartphone, che consente di localizzarli, sbloccarli e seguirne i movimenti. Le tariffe praticate durante la fase sperimentale sono a dir poco interessanti: i 15 minuti della prima corsa sono gratuiti. Costerà quindi € 0,99 per 2 ore e € 9,99 per 50 ore.
Questo esperimento mira a proporre una soluzione concreta e innovativa per migliorare il traffico e la sosta durante la costruzione del Grand Paris Express. In caso di successo, il sistema verrà implementato su una scala più ampia.
Una risposta concreta al problema dell'ultimo miglio
Durante la fase della linea 51, Société du Grand Paris e Île-de-France Mobilités stanno testando soluzioni innovative per facilitare gli spostamenti quotidiani e offrire agli utenti forme di mobilità dolce, vicino al loro posto di lavoro o a casa.
La soluzione proposta da Knot si inserisce in questo quadro, rispondendo al problema dell'ultimo miglio da percorrere, dopo aver utilizzato i mezzi pubblici (metro, RER, bus, tram, treno). Così, un residente della capitale che lavora a Montrouge sarà in grado di utilizzare uno scooter dalle stazioni della metropolitana di Chatillon-Montrouge (linea 13) e Mairie de Montrouge (linea 4) e raggiungere il suo posto di lavoro in pochi minuti.