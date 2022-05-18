La discesa su richiesta a bordo degli autobus dopo le 22h, è possibile ovunque Île-de-France
"Signore, può fermarmi alla rue des Peupliers?"
Ora puoi fare questa richiesta ogni sera dalle 22 sugli autobus in Île-de-France.
Dopo essere stata sperimentata in diversi territori, la discesa su richiesta è ora generalizzata in tutta l'Île-de-France.
Cos'è la discesa su richiesta?
Questa è la possibilità di chiedere all'autista del tuo autobus di fermarti il più vicino possibile alla tua destinazione, tra due fermate dell'autobus.
Perché fermarsi tra due fermate dell'autobus?
Di notte, guidare da soli (o da soli) nelle strade deserte può essere spiacevole. Quindi, è per combattere questa sensazione di insicurezza che Île-de-France Mobilités implementa la discesa su richiesta.
Posso scendere dove voglio?
Sì. E non :)
La fermata richiesta deve trovarsi sul percorso della linea. E per il punto esatto di discesa, sarà l'autista a decidere! Naturalmente, più vicino alla tua destinazione, ma anche ben illuminato, con una buona visibilità e un percorso pedonale nelle vicinanze.
Come faccio a indicare dove voglio scendere?
Basta avvertire l'autista, almeno una fermata prima della destinazione. Questo ti offrirà il posto migliore per scendere dall'autobus in sicurezza.