Sviluppo progressivo delle biglietti intermodali

Ad eccezione di alcuni biglietti RATP e SNCF che potevano essere utilizzati indifferentemente nella metropolitana o nella RER di Parigi sulle reti dell'uno o dell'altro di questi operatori, i biglietti erano specifici per una determinata rete. Non potevano essere utilizzati sulla rete di un altro operatore. Non vi è stata un'armonizzazione generale delle tariffe per modalità: le tariffe degli autobus privati differivano da quelle degli autobus gestiti dalla RATP.

Sviluppo di abbonamenti intermodali zonali

L'integrazione e l'armonizzazione tariffaria si sono gradualmente sviluppate, con la creazione di nuovi biglietti, che consentono ai viaggiatori di:

utilizzare modalità diverse in corrispondenza di un unico biglietto,

utilizzare lo stesso biglietto su più linee, indipendentemente dall'operatore operativo.

Primo biglietto intermodale: la tessera mensile Orange

Creata nel 1975, la carta arancione mensile (ora pacchetto Navigo) consente al suo titolare di viaggiare illimitatamente su tutte le reti di trasporto all'interno della zona di validità sottoscritta.

Divenne rapidamente un grande successo, tanto che le versioni annuale (originariamente chiamata "Integral Card") e settimanale di questo abbonamento furono create nel 1976 e nel 1982.

I biglietti Mobilis e la loro versione per i giovani (il biglietto per i giovani del fine settimana), che sono simili alle carte arancioni giornaliere, sono stati creati rispettivamente nel 1985 e nel 1995.

Creazione degli abbonamenti Imagine R nel 1998

Per alunni e studenti, gli abbonamenti Imagine R sono venduti alla metà del prezzo delle "carte Integral" (versione annuale della carta Orange). Consentono una mobilità illimitata nelle aree sottoscritte e beneficiano, fin dall'inizio, della "dezonazione" (possibilità di spostarsi in tutta la regione) durante i fine settimana e i giorni festivi. La rizonizzazione è estesa alle brevi vacanze scolastiche dall'autunno 2001 e ai mesi di luglio e agosto dall'estate 2004.

Dall'anno scolastico 2015-2016, i pacchetti Imagine R School e Student diventano "all zones" (accesso a tutta l'Île-de-France al prezzo di un vecchio pacchetto a due zone). Pertanto, in termini di servizio offerto, Imagine R va chiaramente oltre gli abbonamenti scolastici preesistenti per autobus e ferrovie (che consentono solo un viaggio di andata e ritorno al giorno di scuola sulla strada da casa a scuola) e si posiziona come un incoraggiamento alla mobilità dei giovani.

Creazione dei pacchetti Solidarité Transport nel 2004 e del pacchetto gratuito nel 2007

I pacchetti di trasporto solidale (chiamati da settembre 2015 pacchetti Navigo Solidarité) sono riservati ai beneficiari di determinati minimi sociali. Sono simili alle carte Orange (ora pacchetti Navigo) ma vendute con uno sconto del 50%. Nel 2006, il tasso di riduzione è salito al 75%.

Un ulteriore passo è stato fatto con la creazione del pacchetto gratuito (ora chiamato pacchetto Navigo gratuito). Rilasciato gratuitamente alle persone con le risorse più limitate, consente la circolazione illimitata in tutte le aree.

Creazione dei pacchetti Ametista nel 2013

Gli ultimi nella gamma di abbonamenti zonali, i pacchetti Ametista sostituiscono i vecchi abbonamenti Emerald, Free Amethyst e Ruby, che davano accesso solo ai servizi di alcuni operatori (reti RATP e SNCF a Parigi per Emeraude, reti RATP e SNCF in tutta l'Île-de-France per Ametista gratuita, linee gestite da operatori privati per la carta Ruby).

Sviluppo dell'intermodalità delle biglietti unitarie

Accanto agli abbonamenti, anche i biglietti unitari si stanno muovendo verso una maggiore integrazione.

Creazione del collegamento treno-metropolitana dal 1995

I biglietti del treno Origine-Destinazione (O-D) che includono Parigi ora includono sistematicamente un supplemento urbano. Ciò consente al viaggiatore di accedere alla metropolitana a una tariffa inferiore alla somma del vecchio biglietto O-D e del biglietto della metropolitana che in precedenza doveva pagare per effettuare un collegamento ferroviario-metropolitano.

Creazione dei biglietti t e t+ nel 2003 e 2007

La progressiva armonizzazione tariffaria tra le linee di autobus RATP e le linee di autobus privati ha portato nel 2003 alla creazione del biglietto t. Ora consente di utilizzare tutte le linee di autobus regolari, al ritmo di un biglietto ogni 5 tratti percorsi (circa 12,5 km).

L'ultimo sviluppo significativo fino ad oggi, il biglietto t è diventato il biglietto t + nel 2007. Un unico biglietto t+ consente ora di effettuare un intero viaggio in autobus senza limiti di distanza (eliminazione del sezionamento) e di effettuare collegamenti con altri autobus urbani e tram per 1h30 dopo la prima convalida.

Le richieste di maggiore intermodalità sulle biglietti unitarie vengono regolarmente espresse, con i passeggeri che mettono in discussione la mancanza di integrazione tariffaria tra autobus e ferrovia (metropolitana / treno-RER).

Durante la creazione dei collegamenti treno-metropolitana e del biglietto t+, è sorta la questione di estendere la possibilità di trasferimento agli autobus. Tuttavia, questa opzione non è stata scelta perché avrebbe comportato un costo finanziario aggiuntivo molto significativo per Île-de-France Mobilités (ex STIF) e le comunità che la compongono, o avrebbe significato fissare la tariffa di questi biglietti intermodali a un livello più elevato. Questo prezzo elevato avrebbe poi penalizzato i viaggiatori che non avevano l'uso dei collegamenti autobus-ferrovia.

Il progetto Transport Units su cui sta lavorando Île-de-France Mobilités potrebbe, tuttavia, a medio termine, fornire una risposta alle richieste di maggiore intermodalità.

Verso il "Teleticketing All"

La migrazione dei biglietti di trasporto tramite teleticketing rappresenta un innegabile progresso per il comfort di utilizzo e consente vantaggi significativi per il servizio post-vendita. Dall'inizio degli anni 2000, ha vinto tutti i pacchetti di durata uguale o superiore a una settimana:

Migrazione della mappa completa nel 2001

Migrazione di Imagine R Étudiant nel 2002 e Imagine R Scolaire nel 2003

Migrazione graduale delle carte Orange dal 2004 al 2009

Migrazione dei pacchetti di trasporto solidale e trasporto gratuito nel 2008

Sostituzione dei biglietti Ametista storici con pacchetti Ametista su carta Navigo nel 2013/2014.

Ma al di là dei contributi sulla facilità d'uso, la migrazione al teleticketing è la chiave per un nuovo passo in termini di intermodalità.

La creazione del supplemento di viaggio il 1° gennaio 2013 ne è un primo segno, poiché è ora possibile caricare sulla stessa carta contactless un pacchetto e un biglietto validi per una determinata tratta ferroviaria, dove in precedenza era necessario accumulare i supporti e alternare tra carte di teleticketing, per viaggiare nelle aree di validità del proprio pacchetto, e coupon magnetico, per viaggi in uscita dalle aree di validità del suo pacchetto.

Molto più in generale, Île-de-France Mobilités sta attualmente studiando un progetto di modernizzazione della bigliettazione che promette una nuova libertà per i viaggiatori occasionali. L'ambizione è quella di sostituire biglietti e biglietti con un portafoglio elettronico dedicato al trasporto con carta contactless: il saldo caricato sulla carta verrà addebitato man mano che i viaggi vengono effettuati, le convalide consentono di identificare le tappe del percorso e le modalità effettuate. Gli utenti di biglietti unitari potranno così avere, come quelli dei pacchetti, un biglietto completamente intermodale.