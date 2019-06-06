Con Navigo Easy, il biglietto di cartone fa le sue carte!
Infografica: Dimentica i biglietti di cartone, viaggia in modalità Easy! Scopri Navigo Easy, il nuovo pass per viaggi occasionali.
Quali sono i suoi vantaggi?
- Più facile da usare, più affidabile e soprattutto più pratico, il pass Navigo Easy consente di caricare, su un unico supporto, più biglietti di trasporto (biglietto singolo t+, carnet biglietti a tariffa intera o ridotta, pass giornaliero Navigo, biglietti OrlyBus e RoissyBus). *
- Venduto nelle stazioni al prezzo di 2 €, è ricaricabile sui dispositivi di vendita o presso le biglietterie in tutte le stazioni e stazioni dell'Île-de-France.
- Non nominativo, Navigo Easy può quindi essere prestato o trasferito a qualsiasi altra persona. Durante un viaggio, ogni passeggero deve avere e aver convalidato il suo pass: più persone non possono viaggiare contemporaneamente con lo stesso pass.
Per chi è il pass Navigo Easy?
Il pass Navigo Easy è destinato principalmente ai viaggiatori occasionali e ai turisti di passaggio che potranno viaggiare più facilmente sulla rete di trasporto dell'Île-de-France con un supporto moderno.
* Al momento del lancio, il pass Navigo Easy non sostituisce tutti i biglietti di cartone. I biglietti Origine/Destinazione per l'Île-de-France e Paris Visite continueranno ad esistere in formato magnetico. A lungo termine, tuttavia, l'obiettivo è quello di passare al 100% alla bigliettazione contactless.
Un nuovo pass ... e presto nuove offerte!
Navigo Easy fa parte dell'ambizioso programma di modernizzazione dei biglietti di trasporto, guidato da Île-de-France Mobilités dal 2015 e condotto con la partecipazione dei vettori RATP e SNCF, delle società dell'organizzazione Optile e del GIE Comutitres.
Questo programma consiste nell'immaginare nuove offerte di servizi di biglietteria, più flessibili e più adatte alle nuove tendenze di consumo degli utenti (acquisti online, uso di smartphone, ecc.) e in connessione con il rinnovo delle apparecchiature di biglietteria nelle stazioni e nelle stazioni dell'Île-de-France (nuovi portali e validatori, ecc.).
Nel 2019, questo programma si concretizza con il lancio del pass Navigo Easy e del servizio Navigo Liberté +, ma anche con la possibilità di acquistare e convalidare i propri biglietti di trasporto direttamente sul proprio smartphone dall'inizio dell'anno scolastico.
Un nuovo pass e, a venire, nuovi servizi!
Navigo Easy fa parte dell'ambizioso programma di modernizzazione per i biglietti di trasporto, promosso da Île-de-France Mobilités dal 2015 e concordato con le società RATP e SNCF e di trasporto di "Optile" e "GIE Comutitres".
Questo programma sta progettando nuovi servizi di biglietteria che sono più flessibili e meglio adattati alle ultime nuove tendenze dei consumatori, come lo shopping online e l'uso di smartphone. È collegato all'aggiornamento dei gate di biglietteria e dei validatori nelle stazioni della regione dell'Île-de-France.
Nel 2019, questo programma vedrà il lancio del pass Navigo Easy e del servizio Navigo Liberté +, nonché l'acquisto e la convalida dei biglietti direttamente su uno smartphone da settembre, l'inizio dell'anno scolastico.