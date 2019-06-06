Con Navigo Easy, il biglietto di cartone fa le sue carte!

Perché scegliere Navigo Easy?

È facile da usare, più affidabile e, soprattutto, più conveniente. Con un Navigo Easy è possibile caricare diversi biglietti di trasporto con un solo pass (biglietto singolo t+, tariffa piena o ridotta "carnet", biglietto Navigo Day, biglietti OrlyBus e RoissyBus).*

Con un Navigo Easy è possibile caricare diversi biglietti di trasporto con un solo pass (biglietto singolo t+, tariffa piena o ridotta "carnet", biglietto Navigo Day, biglietti OrlyBus e RoissyBus).* Sold in stations for €2, you can load ticket after it at the automand or ticket counters at every station across the Paris region.

at every station across the Paris region. Puoi inviare o passare su un Navigo Facile da qualche altra parte. Durante un viaggio, ogni passeggero deve avere e convalidare il proprio pass, quindi diverse persone non possono viaggiare contemporaneamente allo stesso pass.

Chi è Navigo Easy per?

Il Navigo Easy pass è destinato principalmente a coloro che viaggiano occasionalmente e ai turisti. Ora possono aggirare la rete di trasporti della regione di Parigi con una moderna smartcard.



* Il pass Navigo Easy non sostituirà immediatamente tutti i biglietti cartacei. I biglietti Origin-Destination in tutta la regione e il pass "Paris Visite" continueranno a utilizzare il formato della striscia magnetica. A lungo termine, l'obiettivo è senza dubbio passare al ticketing senza contatto al 100%.

Un nuovo pass e, a venire, nuovi servizi!

Navigo Easy fa parte dell'ambizioso programma di modernizzazione per i biglietti di trasporto, promosso da Île-de-France Mobilités dal 2015 e concordato con le società RATP e SNCF e di trasporto di "Optile" e "GIE Comutitres".

Questo programma sta progettando nuovi servizi di biglietteria che sono più flessibili e meglio adattati alle ultime nuove tendenze dei consumatori, come lo shopping online e l'uso di smartphone. È collegato all'aggiornamento dei gate di biglietteria e dei validatori nelle stazioni della regione dell'Île-de-France.

Nel 2019, questo programma vedrà il lancio del pass Navigo Easy e del servizio Navigo Liberté +, nonché l'acquisto e la convalida dei biglietti direttamente su uno smartphone da settembre, l'inizio dell'anno scolastico.