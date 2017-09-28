Incoraggiare il carpooling e rivoluzionare l'offerta attraverso la tecnologia digitale
Carpooling per ridurre gli ingorghi stradali e l'inquinamento
"Con 16 milioni di viaggi giornalieri sulle strade dell'Ile-de-France e 250 chilometri di ingorghi ogni giorno, ho deciso di affrontare gli ingorghi e la lotta contro l'inquinamento atmosferico per più di un anno. Lo sviluppo del carpooling può contribuire a questo. In effetti, troppi automobilisti sono ancora soli nella loro auto al mattino per andare al lavoro, possiamo trovare strade più fluide in Ile-de-France raddoppiando il numero di passeggeri in auto, è possibile! Île-de-France Mobilités è ora impegnata a rivoluzionare le pratiche di mobilità offrendo sconti molto vantaggiosi per i viaggi giornalieri in carpooling prenotati con i nostri partner. " spiega Valérie Pécresse durante una tavola rotonda il 18 settembre 2017.
Valérie Pécresse chiede inoltre allo Stato di sperimentare molto rapidamente sistemi innovativi di controllo del carpooling sulle autostrade, per facilitare l'attuazione di questa misura.
Infografica: La mobilità dell'Île-de-France incoraggia il carpooling. Il carpooling è economico, amichevole e più ecologico!
Sviluppo del carpooling: impegni presi da Île-de-France Mobilités più di un anno fa
A seguito di una tavola rotonda che ha riunito tutte le parti interessate al carpooling nel giugno 2016, Île-de-France Mobilités si è impegnata a:
Sostenere le società di carpooling "a breve distanza", Facilitare l'accesso all'offerta di carpooling integrando una modalità di ricerca "carpooling", complementare al trasporto pubblico, nel suo calcolatore di percorso Vianavigo, Impostare spazi riservati al carpooling nei Park and Rist. Oggi, Île-de-France Mobilités presenta le azioni concrete che consentono di adempiere a questi tre impegni.
Un sacco di posti auto per carpooler
Già 5.000 nuovi parcheggi Parcs Relais sono in costruzione dal 2016 vicino alle stazioni. Entro il 2021, saranno creati un totale di 10.000 nuovi posti auto etichettati. In questi nuovi parcheggi, Île-de-France Mobilités riserva spazi dedicati al carpooling. Sistemi come la doppia convalida simultanea della carta Navigo consentiranno di applicare una tariffa ridotta ai carpooler. Questo è già il caso, ad esempio, nei parcheggi delle stazioni di Chelles-Gournay (77), Fontainebleau-Avon (77) e Lieusaint-Moissy (77) o Souppes-Château-Landon (77).
Infografica: Park and Ride per facilitare il parcheggio vicino alle stazioni. 550 parcheggi vicino alle stazioni ferroviarie dell'Île-de-France. 51 Park and Ride etichettati. 17000 posti.
Scegliere la giusta offerta di carpooling su Vianavigo
La scelta del carpooling dipende dalla leggibilità e dalla quantità dell'offerta di viaggi di andata e ritorno offerti. Per soddisfare le esigenze dei residenti dell'Ile-de-France che desiderano avere un unico punto di accesso affidabile per tutte le offerte, Île-de-France Mobilités facilita l'accesso all'offerta di carpooling integrando una modalità di ricerca "carpooling" nel suo calcolatore di percorso Vianavigo. Vianavigo riunisce e confronta le offerte di carpooling urbano in collaborazione con 8 attori principali. Gli altri giocatori potranno dare liberamente la loro offerta su Vianavigo non appena saranno pronti.