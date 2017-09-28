Incoraggiare il carpooling e rivoluzionare l'offerta attraverso la tecnologia digitale

Carpooling per ridurre gli ingorghi stradali e l'inquinamento

"Con 16 milioni di viaggi giornalieri sulle strade dell'Ile-de-France e 250 chilometri di ingorghi ogni giorno, ho deciso di affrontare gli ingorghi e la lotta contro l'inquinamento atmosferico per più di un anno. Lo sviluppo del carpooling può contribuire a questo. In effetti, troppi automobilisti sono ancora soli nella loro auto al mattino per andare al lavoro, possiamo trovare strade più fluide in Ile-de-France raddoppiando il numero di passeggeri in auto, è possibile! Île-de-France Mobilités è ora impegnata a rivoluzionare le pratiche di mobilità offrendo sconti molto vantaggiosi per i viaggi giornalieri in carpooling prenotati con i nostri partner. " spiega Valérie Pécresse durante una tavola rotonda il 18 settembre 2017.

Valérie Pécresse chiede inoltre allo Stato di sperimentare molto rapidamente sistemi innovativi di controllo del carpooling sulle autostrade, per facilitare l'attuazione di questa misura.