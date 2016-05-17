Inchiesta pubblica di T Zen 3 dal 17 maggio al 20 giugno 2016

Il progetto in breve

Il T Zen 3 è un progetto di trasporto pubblico sul proprio sito che corre sull'ex RN3 di Parigi (in corrispondenza del T3b) alla stazione di Gargan a Pavillons-sous-Bois (T4). Il T Zen 3 attraverserà 8 comuni: Parigi 19, Pantin, Bobigny, Romainville, Noisy-le-Sec, Bondy, Livry-Gargan e Pavillons-sous-Bois.

La sua messa in servizio è prevista per il 2020.

Il T Zen 3 sarà immagazzinato presso il sito di manutenzione e stoccaggio RATP, situato a nord della città di Pavillons-sous-Bois.

Il T Zen 3 rafforzerà l'offerta di trasporto esistente sul territorio. La T Zen 3 sarà infatti in corrispondenza dei tram T1, T3b e T4, della linea 5 della metropolitana, della RER E, del futuro Tram-Express Nord e della futura linea 15 della metropolitana automatica. Contribuirà così allo sviluppo economico del territorio.