Inchiesta pubblica di T Zen 3 dal 17 maggio al 20 giugno 2016
Invia le tue osservazioni
Il fascicolo dell'indagine sarà disponibile per la consultazione presso i siti di indagine e sul sito web. Per tutta la durata dell'inchiesta pubblica, potete presentare le vostre osservazioni sui registri messi a disposizione nei luoghi di indagine, nei consueti giorni e orari di apertura.
Gli uffici della commissione d'inchiesta
Municipio – 5-7 place Armand Carrel
- Mercoledì 18 maggio dalle 8:30 alle 11:30
- Venerdì 17 giugno dalle 13:30 alle 16:30
Municipio – 84/88 av.
- Martedì 17 maggio dalle 8:30 alle 11:30
- Mercoledì 1 giugno dalle 8:30 alle 11:30
- Lunedì 20 giugno dalle 14:30 alle 17:30
Municipio – Place de la Laïcité
- Martedì 17 maggio dalle 13:30 alle 16:30
- Lunedì 20 giugno dalle 8:30 alle 11:30
Polo amministrativo – Edificio Chemin Vert
9-19 rue du Chemin Vert
- Martedì 17 maggio dalle 13:30 alle 16:30
- Mercoledì 1 giugno dalle 13:30 alle 16:30
- Lunedì 20 giugno dalle 8:30 alle 11:30
Centro amministrativo – 1 rue Châlons
- Mercoledì 18 maggio dalle 9:00 alle 12:00
- Mercoledì 1 giugno dalle 13:30 alle 16:30
Municipio – Place du Maréchal Foch
- Venerdì 17 giugno dalle 13:30 alle 16:30
Bondy
Municipio – Esplanade Claude-Fuzier
- Martedì 17 maggio dalle 14:00 alle 17:00
- Mercoledì 1 giugno dalle 9:30 alle 12:30
- Lunedì 20 giugno dalle 9:30 alle 12:30
Municipio – 3 place François Mitterrand
- Martedì 17 maggio dalle 8:30 alle 11:30
- Lunedì 20 giugno dalle 14:30 alle 17:30
Municipio – Place Charles de Gaulle
- Martedì 17 maggio dalle 9:00 alle 12:00
- Mercoledì 1 giugno dalle 9:00 alle 12:00
- Lunedì 20 giugno dalle 15:00 alle 18:00
Centro amministrativo – 16 Boulevard Félix Faure
- Mercoledì 18 maggio dalle 8:30 alle 11:30
- Giovedì 2 giugno dalle 8:30 alle 11:30
- Lunedì 17 giugno dalle 13:30 alle 16:30
Il progetto in breve
Il T Zen 3 è un progetto di trasporto pubblico sul proprio sito che corre sull'ex RN3 di Parigi (in corrispondenza del T3b) alla stazione di Gargan a Pavillons-sous-Bois (T4). Il T Zen 3 attraverserà 8 comuni: Parigi 19, Pantin, Bobigny, Romainville, Noisy-le-Sec, Bondy, Livry-Gargan e Pavillons-sous-Bois.
- La sua messa in servizio è prevista per il 2020.
- Il T Zen 3 sarà immagazzinato presso il sito di manutenzione e stoccaggio RATP, situato a nord della città di Pavillons-sous-Bois.
Il T Zen 3 rafforzerà l'offerta di trasporto esistente sul territorio. La T Zen 3 sarà infatti in corrispondenza dei tram T1, T3b e T4, della linea 5 della metropolitana, della RER E, del futuro Tram-Express Nord e della futura linea 15 della metropolitana automatica. Contribuirà così allo sviluppo economico del territorio.