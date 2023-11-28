Linea 15 sud: primo giro di ruota per la nuova metropolitana dell'Ile-de-France
La metropolitana della futura linea 15 inizia una nuova fase prima della sua messa in servizio: il primo giro di ruota di un treno si è svolto martedì 28 novembre 2023 a Champigny-sur-Marne, nella Val-de-Marne. Un evento che annuncia l'inizio dei test dinamici, che inizieranno nell'estate del 2024.
L'opportunità di tornare a un progetto innovativo e trasformativo per la mobilità degli abitanti della Petite e Grande couronne.
Cosa sono i test dinamici?
Durante i test dinamici, le prestazioni delle metropolitane della futura linea 15 vengono testate in condizioni di traffico su linee chiuse e riservate ai test. Frena, accelerazione, sicurezza, comfort, tutto sarà esaminato.
Metro 15, una messa in servizio graduale
La futura linea 15 della metropolitana è divisa in 3 sezioni che saranno messe in servizio gradualmente:
- Alla fine del 2025 per la sezione meridionale che collegherà Pont de Sèvres a Noisy Champ
- Orizzonte 2030 per la sezione orientale, che collegherà Champigny Centre e Saint-Denis Pleyel, e la sezione ovest, che collegherà le stazioni di Pont de Sèvres e Saint-Denis Pleyel.
Linea 15: spostarsi rapidamente in periferia senza passare per Parigi
Formando una circonvallazione di 75 km intorno a Parigi, collegata al resto della rete da numerosi collegamenti in quattro dipartimenti*, le diverse sezioni della futura linea 15 ridurranno radicalmente i tempi di trasporto giornaliero nella Petite e Grande couronne, evitando i collegamenti a Parigi per spostarsi da un sobborgo all'altro.
Linea 15 sud: accesso più facile all'occupazione, all'attività e alla cultura
I numerosi collegamenti e la velocità della nuova metropolitana miglioreranno l'accesso:
- Università (Il Campus Descartes a Noisy - Champs o l'Università UPEC a Créteil),
- Occupazionecon accesso privilegiato ai parchi commerciali del territorio,
- Nei principali luoghi culturali (la Senna Musicale a Boulogne-Billancourt o la Maison de l'art et de la culture (MAC) a Créteil)
- E strutture sanitarie (come l'Istituto Gustave Roussy di Villejuif).
*Seine-et-Marne (77), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) e Val-de-Marne (94).
Metro 15 sud in numeri
- Totale: 33 km
- 16 stazioni
- 11 minuti tra Pont de Sèvres e Arcueil-Cachan (rispetto ai 48 minuti di oggi)
- 18 linee di collegamento (metro 4, 7, 8, 9 e 13, RER A, B, C, D ed E, tram T2, T6, T7 e T9, Transiliens N e P, Trans-Val-de-Marne (Tvm) e T Zen 5)
- Una velocità media di 65 km/h
- Una linea e una metropolitana accessibili al 100%*
- 22 comuni attraversati
- Il 95% delle stazioni è collegato alla rete Île-de-France Mobilités (Transilien, RER, metropolitana, tram, autobus)
* La linea è completamente accessibile, l'accessibilità dei collegamenti dipende dall'infrastruttura delle linee esistenti, maggiori informazioni su îledefrance-mobilites.fr