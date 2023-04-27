Tram T10: ultimi test prima della messa in servizio
Avviati nel 2017, i lavori per la nuova linea tranviaria T10, che collega Clamart ad Antony, stanno volgendo al termine. L'ultimo treno è arrivato il 27 aprile 2023 al centro di manutenzione e garage di Châtenay-Malabry. Parallelamente, proseguono gli ultimi test, prima della messa in servizio commerciale della linea prevista per questa estate.
Il tram T10: una linea comoda e veloce
Progettata per facilitare gli spostamenti quotidiani di residenti e dipendenti, rafforzare l'attrattività del territorio e favorire la mobilità sostenibile offrendo un'alternativa all'auto privata, la linea T10 collegherà Clamart ad Antony in soli 25 minuti.
Scopri queste caratteristiche:
- 13 fermate che collegano Antony a Clamart e molti collegamenti con la rete locale (RER B, autobus, T6, Tvm),
- 25.000 passeggeri al giorno previsti,
- Traffico 100% elettrico previsto 7 giorni su 7 dalle 5:30 alle 12:30,
- Un treno ogni 6 minuti nelle ore di punta,
- Un itinerario accessibile al 100% a tutte le disabilità,
- Un veicolo attrezzato e moderno (porte USB, aria condizionata, illuminazione a LED, schermi multimediali ...)
- Un percorso vegetato (piantumazione di molti alberi, sviluppo di spazi pubblici con giardino, piattaforma vegetata per il tram ...)
- Due parcheggi sicuri per biciclette (al capolinea Croix de Berny e all'ospedale Béclère) e parcheggi per biciclette in ogni stazione.
Quali sono le ultime fasi del tram T10 prima della sua messa in servizio?
Dopo una prima fase di lavori dal 2017 al 2022 che ha permesso la costruzione della linea, vari sviluppi urbani e paesaggistici, nonché l'officina di manutenzione e garage situata a Châtenay-Malabry, una serie di test di traffico e operativi sono iniziati nell'ottobre 2022.
Giostra e camminata in bianco
Fino al 7 maggio dei cosiddetti test "Carosello" inizia in parallelo con la formazione del personale. Questi test diurni e reali sono una prova in scala reale per verificare il funzionamento generale dell'infrastruttura e dei veicoli grazie alla circolazione di un minimo di nove treni a velocità commerciale che si fermeranno in ogni stazione.
Infine, dal 10 maggio fino alla messa in servizio prevista per l'estate 2023, i gradini blanc garantiranno anche il corretto funzionamento delle apparecchiature, delle linee e degli ultimi aspetti tecnici prima della messa in servizio commerciale della linea.