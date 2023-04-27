Tram T10: ultimi test prima della messa in servizio

Quali sono le ultime fasi del tram T10 prima della sua messa in servizio?

Dopo una prima fase di lavori dal 2017 al 2022 che ha permesso la costruzione della linea, vari sviluppi urbani e paesaggistici, nonché l'officina di manutenzione e garage situata a Châtenay-Malabry, una serie di test di traffico e operativi sono iniziati nell'ottobre 2022.

Giostra e camminata in bianco

Fino al 7 maggio dei cosiddetti test "Carosello" inizia in parallelo con la formazione del personale. Questi test diurni e reali sono una prova in scala reale per verificare il funzionamento generale dell'infrastruttura e dei veicoli grazie alla circolazione di un minimo di nove treni a velocità commerciale che si fermeranno in ogni stazione.

Infine, dal 10 maggio fino alla messa in servizio prevista per l'estate 2023, i gradini blanc garantiranno anche il corretto funzionamento delle apparecchiature, delle linee e degli ultimi aspetti tecnici prima della messa in servizio commerciale della linea.