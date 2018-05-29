"Europa – Simone Veil": la stazione della metropolitana ribattezzata in onore del primo Presidente del Parlamento Europeo

RATP e Ile-de-France Mobilités hanno voluto rinominare la stazione Europe in omaggio a Simone Veil, una donna che ha portato avanti i valori dell'essere umano, della pace e dell'Europa per tutta la sua carriera.

Prima presidente del Parlamento europeo eletta a suffragio universale nel 1979, Simone Veil è diventata la prima donna a dirigere un'istituzione europea. Nell'ambito delle sue funzioni, ha lavorato duramente per la riconciliazione franco-tedesca e la costruzione dell'Europa in cui era fortemente impegnata.

La RATP ha inoltre allestito nella stazione "Europa – Simone Veil" un programma video dedicato a Simone Veil. Questo video permetterà ai viaggiatori di scoprire o riscoprire una testimonianza commovente di questa personalità emblematica, incentrata sul suo legame affettivo, storico e politico con l'integrazione europea.

"Ho deciso di associare il nome di Simone Veil alla stazione della metropolitana Europa, in accordo con la sua famiglia, perché era una figura eminente nella regione di Parigi, francese ed europea, che ha segnato tutti noi per il suo coraggio e il suo impegno. Essendo solo la 7a donna a dare il suo nome a una stazione della metropolitana di Parigi, continua la sua lotta femminista. " ha dichiarato Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités.

"Simone Veil è una donna eccezionale che ha portato forte e chiaro i valori europei, e in particolare l'ideale di pace. RATP è molto felice e orgogliosa di dare il suo nome alla stazione Europa: quale simbolo migliore di quello di rendere questi due nomi inseparabili, per i passeggeri", ha dichiarato Catherine Guillouard, Presidente e CEO di RATP.

Il cambio di nome di una stazione è un'operazione rara sulla rete, soprattutto per una personalità recentemente scomparsa. La stazione Europa, nominata nel 1904, è stata ristrutturata nel 2000 per celebrare il centenario della metropolitana di Parigi. Da allora, le piattaforme della stazione, dotate di 8 schermi, consentono ai passeggeri di scoprire creazioni video che evidenziano la diversità di culture, stili di vita, paesaggi, nonché la creazione contemporanea all'interno dell'Unione europea.