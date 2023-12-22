Linee J e L: scopri la tua regione in realtà aumentata
E se visitassi la tua regione in realtà aumentata?
In occasione delle celebrazioni di fine anno, Île-de-France Mobilités e Transilien SNCF Voyageurs vi offrono un'esperienza unica con #CPASLOINENTRAIN.
Scopri in realtà aumentata, siti imperdibili ed eventi effimeri e culturali a portata di treno, sul percorso delle linee L e J.
Prima, magari, di saltare su un treno per andare a scoprirli... nella vita reale.
Linee J e L in realtà aumentata: quali luoghi ed eventi sono da scoprire?
All'ordine del giorno? Quiz, aneddoti e tante informazioni pratiche prima di andare a scoprire i 20 luoghi ed eventi effimeri a tua disposizione sul percorso delle linee J e L:
- Casa impressionista di Claude Monet ad Argenteuil,
- La Villa Savoye,
- Le luci della Senna al Parc de Saint Cloud,
- Il Piccolo Principe al teatro Le Petit Manoir d'Asnières,
- e molte altre sorprese.....