Linee J e L: scopri la tua regione in realtà aumentata

E se visitassi la tua regione in realtà aumentata?

In occasione delle celebrazioni di fine anno, Île-de-France Mobilités e Transilien SNCF Voyageurs vi offrono un'esperienza unica con #CPASLOINENTRAIN.

Scopri in realtà aumentata, siti imperdibili ed eventi effimeri e culturali a portata di treno, sul percorso delle linee L e J.

Prima, magari, di saltare su un treno per andare a scoprirli... nella vita reale.

Voglio provare, come funziona?

Niente di più semplice: visita il sito web dell'esperienza!

Linee J e L in realtà aumentata: quali luoghi ed eventi sono da scoprire?

All'ordine del giorno? Quiz, aneddoti e tante informazioni pratiche prima di andare a scoprire i 20 luoghi ed eventi effimeri a tua disposizione sul percorso delle linee J e L:

  • Casa impressionista di Claude Monet ad Argenteuil,
  • La Villa Savoye,
  • Le luci della Senna al Parc de Saint Cloud,
  • Il Piccolo Principe al teatro Le Petit Manoir d'Asnières,
  • e molte altre sorprese.....