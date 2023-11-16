Convalida in stazione con il tuo Samsung Galaxy Watch
Una persona normodotata alla stazione con il suo Samsung Galaxy Watch
La dematerializzazione dei tuoi biglietti di trasporto continua!
Dopo un periodo di sperimentazione lanciato nel novembre 2023 con i viaggiatori nella regione di Parigi, ecco fatto : la convalida in stazione con un Samsung Galaxy Watch (modelli 4, 5 o 6) è ora generalizzata a tutti i trasporti nell'Île-de-France.
Convalida con Samsung Galaxy Watch, un servizio per rendere la vita più facile ai residenti dell'Ile-de-France
Non c'è bisogno di cercare il tuo pass in fondo alla borsa o fare la fila alla stazione per ricaricare il tuo pass e acquistare i biglietti:
- Acquista i tuoi biglietti sul tuo telefono Android (da Android 8),
- Il tuo Samsung Galaxy Watch funge da pass, convalida con un semplice gesto del polso.
Come faccio a sapere se il mio orologio è compatibile?
Per convalidare con un Samsung Galaxy Watch sui mezzi pubblici in Île-de-France, è necessario disporre :
- Uno smartwatch Samsung Galaxy Watch generazione 4, 5 o 6.
- Un telefono Android (versione minima 8) su cui è stata scaricata l'applicazione Île-de-France Mobilités.
Come posso convalidare nel trasporto con il mio Samsung Galaxy Watch?
Vuoi sapere come convalidare con il tuo Galaxy Watch nei trasporti, spieghiamo, passo dopo passo:
- Prima di iniziare, attiva il Bluetooth sul telefono e sull'orologio per collegarli.
- Apri la tua app Île-de-France Mobilités, vai alla sezione Acquisti e premi "Sul mio Samsung Galaxy Watch".
- Scegli il biglietto di trasporto che desideri acquistare e inserisci il tuo indirizzo email per ricevere la prova di acquisto.
- Scegli il tuo metodo di pagamento e paga.
- Una volta effettuato il pagamento, il tuo acquisto sarà convalidato e il tuo biglietto di trasporto disponibile sul tuo Samsung Galaxy Watch,
- Nel trasporto, avvicina l'orologio al validatore e... Passa.
Quali biglietti di trasporto posso acquistare per telefono con l'app Île-de-France Mobilités?
- Carnet e biglietto t+ singolarmente,
- Biglietti Orlybus e Roissybus,
- Giorno Navigo,
- Settimana Navigo,
- Navigo Mese,
- Navigo Jeunes Weekend.
Si prega di notare che non tutti i biglietti di trasporto sono disponibili
I biglietti Navigo Annual, imagine R, Solidarité Transport e i biglietti Origine-Destinazione non sono disponibili.