Prolungamento del tram 4 fino a Clichy-sous-Bois e Montfermeil: sono iniziati i lavori

Le diverse fasi di sviluppo del Tram 4

La creazione del nuovo ramo del Tram 4 si inserisce in un territorio in piena trasformazione, al centro di progetti urbanistici strutturanti il cui obiettivo principale è quello di migliorare le condizioni di vita dei suoi abitanti.

La costruzione del Tram 4 si sta svolgendo in più fasi: dopo concessioni e lavori preparatori (iniziati a gennaio 2015 e fino a metà 2017) e lavori infrastrutturali (iniziati a luglio 2016 fino alla fine del 2018), lo sviluppo dello spazio pubblico e delle attrezzature della linea (2018-2019), prima di una fase di test e test (2019) per la messa in servizio prevista per il 2019.

Il progetto Tram 4 è realizzato grazie ai finanziamenti dello Stato, della Regione Île-de-France e della SNCF. Il materiale rotabile e i costi operativi sono finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités (ex STIF).

Per saperne di più: Prolungamento del tram 4 da Clichy-sous-Bois a Montfermeil