Prolungamento del tram 4 fino a Clichy-sous-Bois e Montfermeil: sono iniziati i lavori
La nuova diramazione creata dalla stazione di Gargan avrà 11 nuove stazioni che serviranno le città di Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois e Montfermeil.
Questa linea di tram consentirà ai 37.000 passeggeri giornalieri che sono attesi alla messa in servizio, di accedere facilmente e rapidamente all'intera rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France in pochi minuti. In corrispondenza delle linee RER B ed E, il tram 4 sarà anche collegato nei prossimi anni alla T Zen 3 a Gargan e alle linee 15 e 16 della metropolitana a Bondy e Clichy-Montfermeil. Quando il tram 4 sarà messo in servizio, la rete di autobus sarà riorganizzata.
Un collegamento tra Bondy e Aulnay-sous-Bois
Dal 2006, il tram 4 collega Bondy e Aulnay-sous-Bois. La nuova diramazione creata dalla stazione di Gargan avrà 11 nuove stazioni che serviranno le città di Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois e Montfermeil.
Migliorare l'ambiente di vita degli abitanti dei comuni attraversati. Al di là delle rotaie del tram, è così l'intera strada che viene ridisegnata. I percorsi pedonali, la creazione o la manutenzione di spazi ciclabili, lo sviluppo delle stazioni, l'illuminazione o la scelta dell'arredo urbano sono stati progettati per offrire un'atmosfera piacevole e pacifica durante tutto il percorso.
Sviluppo di una piattaforma in cui circolerà la tramvia
Da luglio 2016 sono iniziati i lavori del tram sulla Voie Nouvelle, a Clichy-sous-Bois, a livello del prato sud del municipio e sulla rue Utrillo a Montfermeil. Questo lavoro consiste nello sviluppo della piattaforma su cui circolerà la tramvia, ma anche di tutto lo spazio pubblico: strade, marciapiedi, spazi verdi, piste ciclabili che vengono costruite contemporaneamente.
Le diverse fasi di sviluppo del Tram 4
La creazione del nuovo ramo del Tram 4 si inserisce in un territorio in piena trasformazione, al centro di progetti urbanistici strutturanti il cui obiettivo principale è quello di migliorare le condizioni di vita dei suoi abitanti.
La costruzione del Tram 4 si sta svolgendo in più fasi: dopo concessioni e lavori preparatori (iniziati a gennaio 2015 e fino a metà 2017) e lavori infrastrutturali (iniziati a luglio 2016 fino alla fine del 2018), lo sviluppo dello spazio pubblico e delle attrezzature della linea (2018-2019), prima di una fase di test e test (2019) per la messa in servizio prevista per il 2019.
Il progetto Tram 4 è realizzato grazie ai finanziamenti dello Stato, della Regione Île-de-France e della SNCF. Il materiale rotabile e i costi operativi sono finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités (ex STIF).
