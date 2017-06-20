Di fronte all'ondata di caldo, STIF, SNCF e RATP organizzano la distribuzione massiccia di bottiglie d'acqua ai viaggiatori
Di fronte all'ondata di caldo dello Stif, la SNCF e la RATP si mobilitano. Più di 120.000 bottiglie d'acqua distribuite nelle 5 principali stazioni parigine. Tutti i tuoi trasporti in Île-de-France.
Distribuzione massiccia
In queste condizioni, è importante bere molto e regolarmente, per ridurre il rischio di disidratazione. Ecco perché, per il secondo anno consecutivo, STIF organizza con SNCF Transilien e RATP una massiccia distribuzione di bottiglie d'acqua sulla rete di trasporto dell'Ile-de-France. Questo sarà il caso nelle 5 principali stazioni parigine (Saint-Lazare, Gare de Lyon, Gare du Nord, Gare de l'Est e Montparnasse), aree con il maggior traffico, ma anche in molte stazioni in tutta la rete.
Più di 120.000 bottiglie saranno distribuite da STIF e dagli agenti di RATP e SNCF Transilien.