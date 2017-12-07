Il pacchetto Ametista e la sua tariffa ridotta ora avvantaggiano tutti gli anziani Val-de-Marnais

Per Valérie Pécresse: "Vogliamo riparare a un'ingiustizia. Bambini, alunni, apprendisti e studenti beneficiano di una tariffa ridotta. I dipendenti sono rimborsati della metà del loro pacchetto Navigo dal loro datore di lavoro... Attualmente, solo i pensionati tassabili pagano l'intero pass Navigo. Con questo pacchetto Ametista, una nuova formula offerta da Île-de-France Mobilités e dal dipartimento Val-de-Marne, anche gli anziani tassabili beneficeranno di una carta annuale per tutte le zone per € 420. Île-de-France Mobilités è in grado di offrire questo sistema ad altri dipartimenti. »

Per Christian Favier: "Il Consiglio dipartimentale e Île-de-France Mobilités hanno permesso insieme di estendere i benefici della carta Ametista ai pensionati tassabili, garantendo al contempo una riduzione del 50% del costo a carico dell'utente. Questo è un forte impegno della maggioranza dipartimentale per la giustizia sociale, la libertà di movimento e il potere d'acquisto dei pensionati. Questa estensione rappresenta uno sforzo finanziario di oltre 1,5 milioni di euro per la nostra comunità e dovrebbe beneficiare 9.000 persone entro il 2018. Si aggiungeranno ai 48.000 pensionati non tassabili della Val-de-Marne che hanno la carta Ametista a 25 euro all'anno. Questo nuovo diritto offerto ai pensionati contribuenti dimostra la capacità dei Dipartimenti di rispondere concretamente alle esigenze degli abitanti. »